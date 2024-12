Wieczorne ślizgawki na Kalbarze

Szukasz pomysłu na aktywny wieczór? Od poniedziałku do piątku, o godzinie 18:30, zapraszamy wszystkich – młodzież, znajomych oraz rodziny z dziećmi – na 1,5-godzinną ślizgawkę na Kalbarze. Zamiast siedzieć w domu, spędź czas na świeżym powietrzu!

Doskonała jakość tafli i przyjazna atmosfera sprawiają, że ślizgawki na Kalbarze, to idealny sposób na spędzenie wieczoru. Dla początkujących przygotowaliśmy sprzęt do nauki jazdy – pingwinki, natomiast dla doświadczonych łyżwiarzy to świetna okazja, by popisać się swoimi umiejętnościami po długiej tafli.

Bilety dostępne są w przystępnych cenach – ulgowy 8 zł, normalny 12 zł (za 1,5 godziny). Na miejscu działa również wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł – 10 zł/parę. Warto przyjść wcześniej, aby spokojnie skorzystać z usług wypożyczalni i wejść na lodowisko o czasie.

W weekend tor jest czynny według harmonogramu:

- sobota – 12:00, 14:00, 16:30 i 18:30

- niedziela – 10:00, 12:00, 14:00, 16:30 i 18:30

Pamiętajcie, że lodowisko Kalbar to również świetne miejsce do robienia zdjęć – uchwyćcie swoje zimowe chwile i podzielcie się nimi w social mediach!