Większe pieniądze na sportowe nagrody

Do 10 tys. zł, zamiast do 8 tys. zł – ma wynieść wysokość Nagrody Prezydenta Elbląga za uplasowanie się na miejscach 1-8 na igrzyskach olimpijskich, paralimpijskich lub igrzyskach głuchych. Rada Miejska zagłosuje w tej sprawie na najbliższej poniedziałkowej sesji.

Jednym z projektów uchwał, nad którym radni pracują, jest nowelizacja uchwały z 2012 r. dotycząca ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej.

Najważniejszą zmianą jest podniesienie kwoty podstawy sportowej Nagrody Prezydenta Elbląga do 1250 zł. Dotychczas wynosiła 1000 zł. Jej wysokość ma znaczenie, bo za poszczególne osiągnięcia sportowe można otrzymać nagrodę lub wyróżnienie w wysokości do konkretnej wielokrotności podstawy. Np. za miejsca 1-8 zajęte igrzysk olimpijskich, paralimpijskich lub igrzysk głuchych można ubiegać się o nagrodę w wysokości do 10 tys. zł (jeżeli nowelizacja zostanie uchwalona). To ośmiokrotność proponowanej podstawy, co de facto oznacza podwyżkę nagrody; obecnie (przed nowelizacją) takie osiągnięcie wyceniono do 8 tys. zł.

Rozszerzono też kryteria sportowców, którzy są uprawnieni do otrzymania nagrody także o uczestników igrzysk olimpijskich, paralimpijskich lub igrzysk głuchych. Będą oni mogli otrzymać nagrodę w wysokości do 8 750 zł.

Pozostałe poprawki dotyczą kwestii technicznych m.in. igrzyska paraolimpijskie zamieniono na igrzyska paralimpijskie. Obecnie używa się określenia igrzyska paralimpijskie (a nie paraolimpijskie) ze względu na nawiązanie do tradycji i pierwszych igrzysk, które nosiły nazwę Paralympic Games. Wówczas na użycie słowa "olympic" nie zgodził się Międzynarodowy Komitet Olimpijski.