Wielkanocne świętowanie na parkrun

W sobotę w parku Modrzewie odbyło się wielkanocna edycja elbląskiego parkrun, czyli cotygodniowych spotkań dla osób lubiących fizyczną aktywność. 5 km marszem, truchtem lub biegiem pokonało aż 116 osób! Zobacz zdjęcia.

To była już 261. edycja parkrun park Modrzewie Elbląg, która to inicjatywa w czerwcu będzie obchodzić 5-lecie swojej obecności w naszym mieście. Na apel wolontariuszy odpowiedziało dzisiaj aż 116 osób, to jeden z najlepszych frekwencyjnych wyników.

Uczestnicy pokonali marszem, truchtem lub biegiem 5 km po parkowych alejkach, by spalić trochę kalorii przed świątecznym spotkaniami. Nie zabrakło wielkanocnych akcentów, szczególne wrażenie robiły osoby przebrane za świąteczne kurczaki czy zające. Zobaczcie zdjęcia!