UWAGA!

----

Wielkanocne świętowanie na parkrun

(fot. Paweł Brzeziński)

W sobotę w parku Modrzewie odbyło się wielkanocna edycja elbląskiego parkrun, czyli cotygodniowych spotkań dla osób lubiących fizyczną aktywność. 5 km marszem, truchtem lub biegiem pokonało aż 116 osób! Zobacz zdjęcia.

To była już 261. edycja parkrun park Modrzewie Elbląg, która to inicjatywa w czerwcu będzie obchodzić 5-lecie swojej obecności w naszym mieście. Na apel wolontariuszy odpowiedziało dzisiaj aż 116 osób, to jeden z najlepszych frekwencyjnych wyników.

Uczestnicy pokonali marszem, truchtem lub biegiem 5 km po parkowych alejkach, by spalić trochę kalorii przed świątecznym spotkaniami. Nie zabrakło wielkanocnych akcentów, szczególne wrażenie robiły osoby przebrane za świąteczne kurczaki czy zające. Zobaczcie zdjęcia!


A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
Reklama
 