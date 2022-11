Wielki powrót Przemysława Zamojskiego

Historia zatoczyła koło. Najbardziej znany elbląski koszykarz – Przemysław Zamojski – wraca do Elbląga! Mimo że ogłosił rozbrat z koszykówką 5 na 5, zagra w drużynie Basketball Elbląg (III liga). Grę wielokrotnego mistrza i reprezentanta Polski, medalistę mistrzostw świata i Europy kibice będą mogli oklaskiwać w najbliższą niedzielę w SP 11 podczas meczu z AZS UWM Olsztyn. Początek o godz. 17, wstęp wolny.

Basketball Elbląg to zespół założony przez byłych zawodników Truso Elbląg, którzy postanowili po kilku latach przerwy ożywić seniorską koszykówkę w mieście. W kadrze, prowadzonej przez Arkadiusza Majewskiego, znaleźli się: Kacper Szuszkiewicz i Kacper Jastrzębski (członkowie kadry narodowej w koszykówce 3 na 3 do lat 23), Mateusz Stawiak (grał w ekstraklasie i I lidze), Tomasz Szarszewski, Piotr Prokurat, Kacper Pikulik, Dominik Pawlak, Dawid Nisztuk, Grzegorz Konarski, Marcin Krakowski, Sebastian Gliński, Kajetan Jakimowicz, Sebastian Chrzanowski, Dawid Domaszewicz i Aleksander Klonowski. Ale największą niespodzianką jest obecność w składzie Przemysława Zamojskiego, który ma na swoim koncie 10 tytułów mistrzów Polski (co jest rekordem kraju), ponad 100 występów w reprezentacji Polski w koszykówce 5 na 5 i kolejne w odmianie 3 na 3. Z kadrą 3 na 3 zdobył brązowy medal mistrzostw świata i brąz na mistrzostwach Europy, brał w udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio. W 2021 roku zakończył karierę w ekstraklasie (grał wówczas w Anwilu Włocławek), by skupić się na wersji 3 na 3, ale jak widać o klasycznej wersji koszykówki nie zapomniał.

- Dokładnie po 25 latach od rozegrania pierwszego turnieju Elbasket wracam do domu – napisał na swoim profilu na Facebooku Przemysław Zamojski.

A to oznacza, że najbardziej utytułowanego elbląskiego koszykarza kibice zobaczą podczas niedzielnego meczu KS Basketball przeciwko AZS UWM Olsztyn. To pierwsze spotkanie drużyny w tym sezonie przed własną publicznością w hali SP 11 przy ul. Korczaka. Mecz rozpocznie się o godz. 17, wstęp jest wolny.

Przypomnijmy, że Basketball Elbląg rozpoczął sezon od wyjazdowego meczu z Politechniką Gdańską, następnie przyszła porażka z Trójeczką w Olsztynie. W obu tych spotkaniach Przemysław Zamojski nie grał. Niedzielny mecz będzie więc jego debiutem w drużynie. Z tej okazji KS Basketball dzięki współpracy z Yankee Video przygotował spot promujący spotkanie, który można zobaczyć tutaj.