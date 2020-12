Wikingowie nie odpuszczają

UKS Wikingowie dbają o formę mimo pandemii. W piątek byli na turnieju w Malborku, sobotę zagrali mecz ligowy na elbląskim lodowisku, w weekend rywalizowali również w Poznaniu.

W sobotę Wikingowie w lidze żaka starszego przegrali w Poznaniu z PTH Koziołki 4:9, ale w niedzielę wzięli rewanż. Hokeiści z Elbląga wykonali ogromną pracę zarówno w ataku jak i obronie. Dla bramkarzy był to bardzo trudny i męczący mecz z wieloma interwencjami. Na pierwszą bramkę meczu czekaliśmy długo - wpadła dopiero w 17 minucie meczu i to zawodnik drużyny elbląskiej Jacek Juchniewicz umieścił krążek w bramce gospodarzy. Druga tercja należała do Poznania, elblążanie przegrali ją 0:1. Trzecia tercja ostatecznie pokazała, kto jest lepszy, mecz zakończył się wynikiem 4:3 dla Elbląga i Wikingowie wrócili do domu z kolejnymi 3 punktami na koncie.

Po starszych kolegach na tafli lodowiska w Poznaniu zagrali najmłodsi hokeiści z Elbląga w turnieju minihokeja na lodzie pod nazwą “Festiwalowy Turniej Gwiazdkowy” . Drużyna Wikingów rozegrała pięć meczów (zmniejszone wymiary boiska, jedna tercja), pokonując Gostyń (5:1), Szczecin (2:1), Poznań (5:1), Wrocław (5:1) oraz Bydgoszcz (4:1) i finalnie zajęła pierwsze miejsce w turnieju.

(fot. UKS Wikingowie)

Strzelcy bramek: Oskar Wierzchoń (4), Maksymilian Pawlyta (2), Adam Brozdowski (3), Gustaw Rzewucki (3), Nikodem Kisielewski (2), Michał Malinowski (4), Justyna Adamczyk (2) i Katarzyna Waleryś (1). Najlepszym zawodnikiem turnieju został Maksymilian Pawlyta, a najlepszym zawodnikiem UKS Wikingowie Justyna Adamczyk.

W sobotę dzięki uprzejmości MOSiR Elbląg na lodowisku Helena rozegrany został mecz ligowy pomiędzy zawodnikami z Elbląga a zawodnikami z Torunia. Gospodarze pokonali gości aż 23:1. Najwięcej, bo aż osiem bramek strzelił Bartosz Dobrzyński, pięć Szymon Maszaro, cztery Mariusz Muczeński, trzy Komar Krzysztof i po jednej: Juliusz Bołtryk, Cybulski Kacper oraz Oskar Wierzchoń.

W piątek w Malborku odbył się towarzyski turniej żaków młodszych. Elbląscy hokeiści dzielnie walczyli, ale udało się im pokonać tylko drużynę UKS Bombek Malbork (9:2), ulegli drużynom z trójmiasta HUKS Niedźwiadki (3:8) i GKS Stoczniowiec (3:6) i finalnie zajęli trzecie miejsce.