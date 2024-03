Wikingowie z hokejowym krążkiem

Powoli zbliża się do końca sezon hokeja na lodzie. Jednym z ostatnich akcentów jest Międzynarodowy Turniej Hokeja U14 rozgrywany w Elblągu. Honory gospodarzy pełnią Wikingowie. Zobacz zdjęcia.

Wikingowie Elbląg, Niedźwiadki Gdynia, Les Lions De Compiègne oraz Skate Academy Piaseczno - tak wygląda skład Międzynarodowego Turnieju Hokeja na Lodzie do lat 14, który rozgrywany jest na elbląskim lodowisku „Helena“. - Taki turniej organizowaliśmy do wybuchu pandemii. Od kilku lat nasze dzieciaki jeździły do Compiegne na analogiczny turniej. Wypadało się zrewanżować - śmieje się Dorota Jaskulska, prezes UKS Wikingowie. - Do rozgrywek ligowych wystawiliśmy drużyny żaka starszego, żaka młodszego i minihokeja. Nasi zawodnicy z rocznika 2010 zostali wypożyczeni do gdyńskich Niedźwiadków, którzy grają w lidze młodzików. Obecnie w klubie trenuje około 70 dzieci. Najmłodszy ma 3 lata, najstarsi - 14.

fot. Anna Dembińska

Na rozgrywanym w sobotę i w niedzielę turnieju zaprezentowała się elbląska drużyna do lat 14 wsparta kilkoma zawodnikami z rocznika 2010. Elblążanie niedawno zakończyli sezon ligowy. - W naszym klubie to właśnie rocznik 2010 i 2011 są najsilniejsze. Nie ukrywajmy: w lidze poszło nam średnio. Pół roku posiadania lodowiska to za mało, ciężko nawiązać rywalizację z drużynami, które mają lodowisko dostępne przez 10 miesięcy. Dzieciaki dały z siebie wszystko - mówił Jakub Wala, trener Wikingów. - Pojawiały się problemy ze składem, dzieciaki chorują, mają inne zajęcia. Jest jak jest, wyciągamy wnioski, w przyszłym sezonie podejdziemy do tego inaczej.

W elbląskiej szatni gwar. I tu pewna ciekawostka: w jednej drużynie grają chłopaki i dziewczyny. Na lodzie Wikingowie czują się niemal jak wojownicy sprzed wieków na drakkarach.

- Moja mama pracuje w hurtowni. Trener przyszedł tam za zakupy i namówił mamę, żeby mnie przyprowadziła na trening - mówi Szymon trenujący hokej już 9 lat.

- Mam kuzyna w Finlandii, który zabrał mnie na hokej. Spodobało mi się i chciałem trenować. I tak trafiłem do klubu - wyjaśnia Oskar (trenujący 7 lat)

- Moja siostra grała w hokeja. To się przyłączyłem - dodaje Maciek ( trenujący 8 lat)

Co im się podoba w hokeju?

Szymon: Gra zespołowa i bramki.

Oskar: Mecze, wyjazdy i treningi

Maciek: Też lubię strzelać bramki. A po za tym wyjazdy i mecze.

W tym roku UKS Wikingowie Elbląg będą świętować 15. urodziny. W niedzielę mecze rozpoczną się o godzinie 8. Przewidywany termin zakończenia: ok. godziny 16. Wstęp wolny.