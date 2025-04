Wiosenny maraton Aqua Fitness

Przygotujcie się na wyjątkowy wieczór pełen ruchu, energii i świetnej zabawy. Już 8 kwietnia (wtorek) o godzinie 19:30 Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka zamieni się w pulsujące rytmem centrum fitnessu – a to wszystko za sprawą wiosennego Aqua Maratonu.

Przed nami dwugodzinny blok dynamicznych ćwiczeń w wodzie, które sprawią, że poczujecie się lekko, a jednocześnie popracujecie nad kondycją i siłą. W ruch pójdą piankowe makarony, hantle i inne wodne akcesoria, a dodatkową dawkę pozytywnej energii dostarczą kolorowe światła i porywająca muzyka.

To będzie trening inny niż wszystkie. Nieważne, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę ze sportem, czy masz już doświadczenie – liczą się chęci. Aqua Maraton to nie tylko solidna dawka ruchu, ale też doskonała okazja do odstresowania się i naładowania pozytywną energią.

Nasi najlepsi instruktorzy z programu "Aktywuj się z MOSiR-em" zadbają o to, by każdy uczestnik czerpał maksimum radości z treningu. Wśród zaplanowanych aktywności znajdzie się klasyczna gimnastyka wodna, ćwiczenia z akcesoriami oraz energetyczna Zumba w wodzie, czyli połączenie cardio z elementami tańca.

Bilet wstępu kosztuje 35 zł, można skorzystać również z karnetu Aqua Fitness. Wejściówki do nabycia w kasie Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka.