Wiosna bez Szuprytowskiego

W telegraficznym skrócie aktualnych wydarzeń związanych z Olimpią najłatwiej byłoby napisać, że w sobotę, 22 lutego, kolejny sparing tym razem z Arką II Gdynia. Jednak przy A8 miała miejsce sytuacja, która zmartwi wszystkich sympatyków żółto-biało-niebieskich. Dłuższa przerwa w grze czeka Damiana Szuprytowskiego.

W teorii Arystotelesa przywódca musi posiadać ethos, pathos i logos, w tłumaczeniu kręgosłup moralny, zdolność do wzbudzania uczuć oraz umiejętność wyznaczania istotnych powodów działania. W teorii piłkarskiej liderem zespołu zostaje najczęściej kapitan, ale niemal każda drużyna posiada także zawodnika, który jest pierwszym wyborem trenera, pewniakiem w składzie, postacią kluczową, ulubieńcem trybun. Tak jest w przypadku Damiana Szuprytowskiego, który zachwycał w pierwszej części sezonu, wybrany siedmiokrotnie do najlepszej jedenastki kolejki wg. tygodnika "Piłka Nożna". Niestety, Małego czeka długa przerwa w grze. Mówi się nawet o czternastotygodniowym rozbracie z piłką.

- Na treningu niefortunnie upadłem podczas wykonywania ćwiczeń na płotkach. Kolokwialnie mówiąc, kolano mi uciekło i ewidentnie poczułem dyskomfort. Pierwsze diagnozy postawiono w Elblągu, ale wczoraj (w czwartek - dop. qba) byłem jeszcze na konsultacji u lekarzy w Gdańsku. Przebadał mnie znany doktor Dominik Sojak i niestety czeka mnie operacja, najprawdopodobniej w kolejny czwartek. Uszkodziłem więzadła poboczne piszczelowe MCL III stopnia - poinformował Damian Szuprytowski.

Tym samym powstał duży problem. Siła wyższa zdecydowała, że trener Nocoń będzie musiał przedefiniować własny pomysł taktyczny, szukać innego rozwiązania na ułożenie optymalnej jedenastki Olimpii.

Niewątpliwie urazy to problem, który w ostatnich miesiącach nie odpuszcza żółto-biało-niebieskich. Na L4 pozostają Jabłoński, Żołądź oraz wspomniany Szuprytowski. Z Arką II nie zagra także Maciej Rozumowski, który przekazał: - Ogólnie z moim zdrowiem jest wszystko w porządku. Normalnie trenuje tylko obecnie mam lekki problem z palcem i od poniedziałku dopiero wracam do treningu. Miałem wrastający paznokieć jednak chirurg już go wyciął.

Mecz z Arką II będzie piątym sparingiem Olimpii w bieżących przygotowaniach. Powinien być siódmy, ale mecze z Radunią Stężyca i ostatnio z Huraganem Morąg zostały odwołane.

- Rozegraliśmy kilka gier sparingowych, w których przećwiczyliśmy elementy z treningów. Niestety nie wszystkie mecze się odbyły, dlatego gry wewnętrzne musiały je zrekompensować. Nie ulega też wątpliwości, że sparing jest większym wyzwaniem, ale mimo wszystko przygotowania nie zostały zaburzone. Osobiście czuje się dobrze, jestem przygotowany w stu procentach i głodny gry. - poinformował Klaudiusz Krasa.

- Brak tak ważnej postaci jaką jest Damian Szuprytowski to oczywiste osłabienie. Jesteśmy jednak silni, mamy doświadczony zespół, musimy dać radę. Wiadomo, że Mały odgrywa ważną rolę, ale takie sytuacje się zdarzają. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia i pierwszy mecz zagramy dla niego! - dodał Krasa.

Czwartoligowa (grupa pomorska) Arka II Gdynia zagra z Olimpią w Elblągu w sobotę, 22 lutego, godz. 11:30. Mecz na stadionie przy ul. Skrzydlatej.

