Wiosna czas start! Otwarcie toru wrotkarskiego Kalbar

Do kalendarzowej wiosny zostało jeszcze kilkanaście dni, ale aby przyspieszyć jej nadejście już w ten weekend, w sobotę, otwarty zostanie tor wrotkarski Kalbar. Miłośników aktywności na świeżym powietrzu zachęcamy do skorzystania z jazdy na rolkach czy gry w piłkę. Wstęp na obiekt jest bezpłatny.

Na taką informację z pewnością czekało wielu elblążan i nie tylko. Po zimowym sezonie i trzech miesiącach funkcjonowaniu toru łyżwiarskiego, tor Kalbar zmienia się w obiekt przystosowany do sportów wiosenno-letnich. Już w najbliższą sobotę, 9 marca, nastąpi otwarcie obiektu, który wznowi swoją działalność, aż do późnej jesieni. Tor można wykorzystać do jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnogach czy rowerkach biegowych, a sąsiadujące boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną czy tenisa. Czas spędzony na torze, to gwarancja udanej zabawy i dostarczenia odpowiedniej dawki dziennego ruchu.

Z toru wrotkarskiego można korzystać od poniedziałku do niedzieli od godz. 10:00 do 18:00. W kolejnych miesiącach godziny otwarcia będą wydłużone, o czym będziemy informować na bieżąco.

Cennik kortów tenisowych dostępny jest na stronie internetowej, a ich rezerwacji można dokonać pod numerem tel. 537 443 376.

Korzystanie z pozostałych boisk oraz toru jest bezpłatne.