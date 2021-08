Wjechali Góralem na Chrobrego

Już po raz drugi miłośnicy kolarstwa górskiego zebrali się u podnóża elbląskiej Góry Chrobrego, aby wystartować w zawodach na rowerach MTB „Góralem na Chrobrego”. W porównaniu do zeszłego roku teraz zaprosiliśmy do zabawy dodatkowo młodych adeptów jazdy terenowej. Zobacz zdjęcia z zawodów.

W ciepły, słoneczny dzień u podnóża góry na starcie wyścigu zameldowało się prawie 40 osób od 13 do 60 roku życia oraz niemalże 20 dzieci do 12 roku życia. Dzieciom oszczędziliśmy wspinania się na szczyt Góry Chrobrego i tak najmłodsze w wieku do 6 lat miały 100-metrową trasę u podnóża góry, prowadzącą lekko w dół. Niektóre pokonały ją na rowerkach biegowych, niektóre na 2 lub 4 kółkach. Brawo!

Dzieci starsze 7-12 lat musiały już pokonać 150 metrów, lekko pod górkę i przejechać przez trzy rowy po drewnianych balach. Tu także młody narybek MTB pokazał się z bardzo dobrej strony, a co ciekawe, dziewczynki często okazywały się szybsze od chłopców.

Po dzieciach, które jechały bez pomiaru czasu i każde z nich po przejechaniu linii mety otrzymywało okolicznościowy medal, nadszedł czas na dorosłych. Tutaj czekała na nich trasa na sam szczyt Góry Chrobrego, mająca 610 metrów długości, 40 metrów przewyższenia i chwilowe nachylenie na poziomie 18 % - zobacz https://ridewithgps.com/routes/33627875.

Na start na tym królewskim dystansie skusiły się 4 kobiety i 30 mężczyzn. Kolarki rywalizowały w kategorii OPEN, zaś kolarze byli podzieleni na 5 kategorii wiekowych. I tak w poszczególnych kategoriach wyniki prezentują się następująco:

- w kategorii kobiet (OPEN) zwyciężyła Sylwia Kopaczewska, czas: 5:45, miejsce 2 – Agnieszka Siemież, czas 5:49, miejsce 3 – Renata Sowa, czas 8:29.

- w kategorii mężczyzn (13-19) zwyciężył Michał Wojnowski, czas: 3:33, miejsce 2 – Mikołaj Jabłonka, czas 3:49, miejsce 3 –Jakub Skorupa, czas 4:40,

- w kategorii mężczyzn (20-29) zwyciężył Maciej Mickiewicz, czas 3:51, miejsce 2 – Grzegorz Gulak, czas 4:18, miejsce 3 – Bartłomiej Kolpert, czas 4:41,

- w kategorii mężczyzn (30-39) zwyciężył Damian Dobosik, czas: 2:48 (najlepszy czas zawodów), miejsce 2 – Karol Oleszkiewicz, czas 3:12, miejsce 3 – Bartłomiej Osmański, czas 3:16,

- w kategorii mężczyzn (40-49) zwyciężył Sławomir Furmanek, czas: 3:03, miejsce 2 – Sebastian Szydłowski, czas 3:15, miejsce 3 – Michał Trębacz, czas 3:41,

- w kategorii mężczyzn (50+) zwyciężył Roman Styczeń, czas: 3:27, miejsce 2 – Krzysztof Weiss, czas 4:16, miejsce 3 – Krzysztof Byckiewicz, czas 4:41.

Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy dzielnie walczyli z podjazdem i swoimi słabościami, można śmiało stwierdzić, że każda osoba, która dotarła na szczyt, jest zwycięzcą. Na trasie nie było nikogo, kto by się poddał. Triumfatorzy kategorii otrzymali okolicznościowe statuetki oraz rowerowe akcesoria ufundowane przez Sklep-Serwis Rowerowy Wadecki. Gratulujemy wszystkim uczestnikom II edycji wyścigu na szczyt góry – Góralem na Chrobrego i dziękujemy kibicom, którzy głośno dopingowali zawodników.

Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, a partnerami: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Salon – Serwis Rowerowy Wadecki, Regionalne Centrum Wolontariatu oraz Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie 4 W-M Brygada Obrony Terytorialnej.