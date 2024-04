Wkręć się dla Elbląga w rowerową rywalizację

Elbląg po raz piąty weźmie udział w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. W ubiegłym roku kilometry dla Elbląga kręciło ponad 1100 osób. Liczymy, że w tym roku pobijemy ten rekord. Tymczasem pierwszego dnia wiosny wystartował oficjalny trening do RSP 2024. Do 21 maja mieszkańcy mogą sprawdzać formę przed decydującym starciem.

Elbląg po raz piąty dołącza do grona kilkudziesięciu polskich miast biorących udział w kampanii społecznej, której celem jest propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja jazdy rowerem oraz turystyki rowerowej. Tegoroczna rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, bo o niej mowa, odbędzie się w dniach 1-30 czerwca. Cieszy fakt, że z każdym rokiem coraz więcej osób kręci kilometry dla Elbląga. W ubiegłym roku było to ponad 1100 osób, które przejechały w sumie 166 527 km. Ten wynik dał nam 19 miejsce w stawce ponad 60 miast. Najaktywniejsze rowerzystki i rowerzystów oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe wyróżniliśmy nagrodami. Zasady udziału w akcji są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację Aktywne Miasta, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. Uczestnik decyduje, dla którego miasta zamierza kręcić kilometry. Co ważne, aplikacja działa na terenie całego świata.

Tegoroczna rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski odbędzie się w dniach 1-30 czerwca. Już teraz można wziąć udział w oficjalnym treningu, który rozpoczął się 21 marca i potrwa do 21 maja br. Mieszkańcy miast i gmin, dołączając do treningu, poznają szczegóły zabawy i funkcjonowania darmowej aplikacji Aktywne Miasta. Zasady podczas treningu różnią się tym, że kilometry przejechane na rowerze sumują się dla wybranego miasta. W głównej rywalizacji natomiast obowiązuje przelicznik – przejechane kilometry są przeliczane na punkty uwzględniające liczbę mieszkańców. Zarówno trening, jak i czerwcowa rywalizacja będą miały postać dwóch równoległych konkursów, w wyniku których poznamy najbardziej rowerowe miasto prezydenckie oraz najbardziej rowerową gminę w Polsce. Rowerzyści mogą w aplikacji wybrać właściwą sobie rywalizację i dołączyć do zabawy. Nowością w tym roku jest to, że nie można kręcić jednocześnie w obu rywalizacjach! Zbieramy kilometry albo dla miasta albo dla gminy.

Dołącz do Treningu już dziś!

Kochasz cztery kółka? Lubisz zdrową sportową rywalizację? Szukasz atrakcyjnej formy rekreacji? Od 15 marca można dołączyć do Treningu w aplikacji Aktywne Miasta. Poniżej kilka wskazówek:

znajdź i pobierz bezpłatną aplikację Aktywne Miasta z właściwego dla siebie sklepu.

z menu wybierz „Rywalizacje”, następnie w zakładce „Ogólne” - Trening Rowerowej Stolicy Polski 2024 – UWAGA: albo dla Miast albo dla Gmin.

aby dołączyć do rywalizacji, z listy rozwijanej wybierz Miasto lub Gminę, dla której będziesz kręcić kilometry.

w kolejnym kroku wybierz grupę z listy lub zaproponuj nową grupę i razem z przyjaciółmi weźcie udział w zabawie!

Dlaczego warto?

Pobierając aplikację, zyskujesz darmowe narzędzie treningowe, dostęp do indywidualnych rankingów i historii swoich aktywności. Biorąc udział w rywalizacji, masz możliwość sprawdzić się w ogólnopolskiej rywalizacji, bawić się z przyjaciółmi i kręcić kilometry dla swojej małej ojczyzny w ogólnopolskim konkursie. Aplikacja Aktywne Miasta jest w pełni zintegrowana z aplikacją Garmin Connect, co umożliwia importowanie treningów. Zapisując się już teraz na trening, na pewno nie przegapisz czerwcowej rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.