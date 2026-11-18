Wodna zabawa wraca na Dolinkę. Weekend z dmuchanym torem przeszkód

Pomysł na aktywny weekend w Elblągu? 21 i 22 listopada Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka ponownie zamieni się w miejsce wodnych wyzwań. Na basenach pojawią się dmuchane tory przeszkód, które pozwolą urozmaicić pobyt na pływalni i sprawdzić swoje umiejętności w niecodziennej formie. Korzystanie z atrakcji będzie wliczone w cenę standardowego biletu.

Wskakiwanie na dmuchane konstrukcje, utrzymywanie równowagi i pokonywanie kolejnych elementów to połączenie aktywności fizycznej z dobrą zabawą. Na uczestników czekać będą przeszkody wymagające zręczności i koordynacji ruchowej. To również ciekawy sposób na wspólne spędzenie czasu z rodziną i znajomymi.

Instalacje zostaną udostępnione w dwóch częściach obiektu – na basenie rekreacyjnym oraz sportowym. O bezpieczeństwo korzystających zadbają ratownicy, a osoby potrzebujące dodatkowego zabezpieczenia będą mogły skorzystać z kamizelek asekuracyjnych.

Wodna atrakcja będzie dostępna przez cały weekend, w sobotę i niedzielę, 21 i 22 listopada, w godzinach funkcjonowania CRW Dolinka, czyli od 6:00 do 22:00. Nie obowiązuje osobna opłata za korzystanie z dmuchanych konstrukcji. Wystarczy zakupić standardowy bilet na basen.

Listopadowy weekend na Dolince może być okazją, by zamienić tradycyjne pływanie na nieco więcej ruchu i wodnych wyzwań.