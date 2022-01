Wodny tor przeszkód powrócił na ferie

W drugim tygodniu ferii zimowych w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka już po raz trzeci pojawią się dwa dmuchane tory przeszkód. Będzie to świetna atrakcja zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych.

Poprzednie wizyty tej atrakcji w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka spotkały się z dużym zainteresowaniem elblążan. Ci, którzy pojawili się na basenie, z ochotą korzystali z tej oryginalnej formy spędzania wolnego czasu. Jest to rewelacyjne urozmaicenie wszelkiego rodzaju zabaw w wodzie.

Tor przeszkód będzie dostępny przez cały drugi tydzień ferii, od poniedziałku 31 stycznia do niedzieli 6 lutego, codziennie od godz. 6.00 do 22.00. Dla odwiedzających przygotowane będą dwa tory. Oba dostosowane do konkretnych użytkowników. Na basenie sportowym znajdować się będzie tor dla młodzieży i dorosłych, natomiast w strefie rekreacyjnej zainstalowany zostanie tor dla dzieci. Tory będą składały się częściowo z innych modułów niż poprzednio, żebyjeszcze bardziej uatrakcyjnić czas spędzony w CRW Dolinka, a nad bezpieczeństwem klientów czuwali będą ratownicy.

Bardzo ważną informacją jest, że wejście na oba tory będzie w cenie zwykłego biletu na basen.

Warto przypomnieć, że w czasie ferii zimowych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował szereg bezpłatnych atrakcji, m. in. animacje i ślizgawki na Krytym Lodowisku, zabawy w Krytej Pływalni, a także różnorodne zajęcia sportowe z elbląskimi klubami sportowymi w Hali Sportowo-Widowiskowej. Szczegółowy program znajduje się na stronie MOSiR.

Zasady bezpieczeństwa

W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z obiektów sportowych MOSiR. Prosimy o zachowanie minimum 1,5 metra odstępów, zakrywanie ust i nosa w obiekcie (oprócz czas spędzonego w strefie basenowej) oraz o stosowanie się do poleceń obsługi, komunikatów zamieszczonych na terenie obiektu i wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów. Jednocześnie informujemy, że basen można udostępniać liczbie osób nie większej niż 30% maksymalnego obłożenia obiektu. Limit ten dotyczy jedynie osób niezaszczepionych. W związku z tym prosimy osoby posiadające zaświadczenia o szczepieniu lub przebytej chorobie o ich dobrowolne okazanie. Więcej szczegółów znajduje się na stronie MOSiR.