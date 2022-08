Wojewódzki Puchar zgodnie z planem

Obie elbląskie drużyny zgodnie wykonały plan i awansowały do drugiej rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski. Concordia po karnych wyeliminowała GKS Wikielec, rezerwy Olimpii wygrały z Welem Lidzbark.

Trzecioligowa Concordia Elbląg zmierzyła się z obrońcą trofeum – czwartoligowym GKS-em Wikielec. Przez 120 minut (regulaminowy czas gry plus dogrywka) na stadionie w Wikielcu nie oglądaliśmy bramek.

Do rozstrzygnięcia pojedynku potrzebne były rzuty karne. W czwartej serii strzał Mateusza Jojkowskiego obronił bramkarz Concordii Maciej Woźniak. To był jedyny niewykorzystany rzut karny. Pomarańczowo- czarni karne wykonywali bezbłędnie i to oni zagrają w drugiej rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Wcześniej, bo w niedzielę na własnym boisku zmierzą się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki w rozgrywkach III ligi.

GKS Wikielec – Concordia Elbląg 0:0

Karne: 1:0 – Kacperek, 1:1 – Bukacki, 2:1 – Preuss, 2:2 – Szawara, 3:2 Kentarosez, 3:3 – M. Pelc, 3:3 – M. Jajkowski (Woźniak broni), 3:4 – Kopka, 4:4 – Otręba, 4:5 – Barros.

Concordia: Woźniak- Barros, Bukacki, Szmydt, Kopka, Błaszczyk (46' Jarzębski), Szawara, Drewek (77' Kaczorowski), M. Pelc, Spychka, Łęcki (90' Nestorowicz).

Rezerwy grają dalej

Rywalem czwartoligowych rezerw Olimpii Elbląg był występujący w A klasie Wel Lidzbark. Nietrudno było więc w tej rywalizacji wskazać faworyta.

Strzelanie bramek dla żółto-biało-niebieskich rozpoczął Konrad Żebrowski w 10. minucie. W pierwszej połowie po golu dorzucili jeszcze Oskar Kordykiewicz i Konrad Łabecki. Żółto-biało-niebiescy pierwsze 45 minut mieli pod kontrolą.

W pierwszym kwadransie drugiej części spotkania gospodarze zdobyli gola. Jak się okazało, było to honorowe trafienie, ale wprowadziło odrobinę niepewności w szeregi podopiecznych Karola Przybyły. Olimpijczycy dowieźli jednak zwycięstwo do końca i mogą czekać na losowanie drugiej rundy.

W sobotę rezerwy zmierzą się na wyjeździe z DKS Dobre Miasto.

Wel Lidzbark – Olimpia II Elbląg 1:3 (0:3)

Bramki dla Olimpii II: Żebrowski(10 min.), Kordykiewicz (25. min.), Łabecki (30. min.)

Olimpia II: Olbryś – Kasprzykowski, Leszczyński (80' Dziurdzia), Filipczyk, Kottlenga (75' Sznajder), Łabecki (85' Tutaj), Kordykiewicz (85' Szopiński), Berdyczko (50' Łąpieś), Szantyr, Kozera, Żebrowski (50' Piróg)