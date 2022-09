Wolne miejsca na naukę pływania

Nie od dziś wiemy, że zajęcia w wodzie, to jedna z najlepszych form aktywności fizycznych, która także doskonale służy relaksacji oraz wzmacnianiu odporności. Jeśli i Ty chciałbyś polubić czas spędzony w wodzie, zachęcamy do skorzystania z propozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. W ofercie znajdziecie zajęcia doskonalenia nauki pływania dla dzieci i młodzieży, ale także tradycyjne atrakcje, z których skorzystać mogą dorośli oraz seniorzy.

Wraz z końcem wakacji rozpoczęły się zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży od 5 do 17 roku życia. Dzięki profesjonalnej kadrze instruktorów każdy początkujący pływak szybko zaprzyjaźni się z wodą, a Ci, którzy już potrafią pływać, udoskonalą swoje umiejętności. Aktualnie prowadzimy zajęcia dla 280 dzieci i młodzieży w 25 grupach, jednak duże zainteresowanie sprawiło, że rozpoczynamy nabór do dodatkowych grup. Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko dołączyło do wspólnej zabawy połączonej z nauką, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Doskonalenie nauki pływania na basenie sportowym

Są to zajęcia skierowane dla dzieci urodzonych w latach 2011-2013, potrafiących przepłynąć 25 metrów na plecach z przyborem (np. deską) oraz nie odczuwających strachu przed skokiem do wody. Lekcje z instruktorami trwają 45 minut i odbywają się we wtorki i czwartki o godzinie 18:15.

Doskonalenie stylów pływackich na basenie sportowym

Ten format zajęć jest ukierunkowany dla dzieci urodzonych w latach 2008-2012, nie mających problemów z pokonaniem 50-metrowego dystansu dwoma stylami pływackimi. Dodatkowo od uczestników wymaga się podstawowych umiejętności skoku do wody o głębokości 2 metrów. Te zajęcia odbywają się w poniedziałki o godzinie 18:30 oraz w środy o godzinie 19:15.

Uwaga! Ocena indywidualnych umiejętności dziecka należy do rodzica/opiekuna prawnego. Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach raz lub dwa razy w tygodniu. Już teraz zapisz dziecko na zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68. Zapisy oraz szczegóły pod numerem telefonu: 55 625 63 81.

Korzystaj z basenu na co dzień

Oprócz uczestniczenia w zajęciach, zachęcamy także dzieci, młodzież i osoby dorosłe do korzystania z basenu w CRW Dolinka, jako dodatkowej formy aktywności fizycznej, która w okresie jesiennym jest nam szczególnie potrzebna. Przy ul. Moniuszki 25 można również korzystać ze stałych atrakcji, a na odwiedzających czekają baseny: sportowy, do nauki pływania, rekreacyjny, dziecięcy ze zjeżdżalniami, armatkami wodnymi i innymi zabawkami, a także „fala”, bicze wodne, jacuzzi, strefa relaksu z trzema saunami. To wszystko dostępne jest każdego dnia, od wczesnego rana do późnego wieczora. Na basenie można zacząć dzień od intensywnego pływania, spędzić miło czas w ciągu dnia, ponownie popływać lub zrelaksować się przed snem.

Różnorodne zajęcia fitness na basenie

Ruszył już kolejny sezon zajęć w ramach Aktywuj się z MOSiR-em, a w tym roku przygotowaliśmy dla naszych klientów jeszcze więcej propozycji. Będą lekkie ćwiczenia, jak i te bardziej intensywne, wieczorne i poranne, a także specjalnie dla seniorów. W programie znajdziemy: Aqua Turbo, Aqua Long, Aqua Senior oraz Aqua Fitness Basic. Każda z wymienionych pozycji oferuje odmienną formę aktywności w wodzie, ale gwarantuje taką samą satysfakcję. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.