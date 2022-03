Wraca IV liga

Już w ten weekend rundę wiosenną rozpoczną elbląskie zespoły rywalizujące w IV lidze piłki nożnej. Concordia Elbląg celuje w awans do III ligi. Rezerwy Olimpii będą wprowadzać kolejnych piłkarzy w seniorską piłkę.

Concordia w drodze do III ligi

Zaczniemy od pomarańczowo - czarnych. Podopieczni Krzysztofa Machińskiego do rundy wiosennej podejdą z pozycji lidera. Przy Krakusa nie ukrywają, że celem jest powrót do III ligi. Concordia ma cztery punkty przewagi nad drugim Jeziorakiem Iława i pięć nad trzecim Huraganem Morag. - Jeżeli chodzi o rundę wiosenną, to czeka na nas kilka trudnych meczów wyjazdowych m.in. w Kętrzynie, Mrągowie czy Lubawie. Będzie tam trudno o punkty, ale będziemy się starali się w każdym meczu wywalczyć trzy „oczka“ - mówi Krzysztof Machiński, trener Concordii Elbląg dla Skarbu Kibica IV ligi.

Pomarańczowo - czarni wykonali kilka transferów. Ciekawie zapowiada się m. in. napastnik Joao Criruma z Brazylii, który w swoim piłkarskim cv ma na koncie występy m. in. w pierwszoligowej wówczas Olimpii Grudziądz. W obecnym sezonie rozegrał sześć meczów w drugoligowych Wigrach Suwałki i przeniósł się do Saham Club w... Omanie. - - Pojechałem do Omanu z dobrym kontraktem, ale kiedy tam dotarłem, okazało się, że na obietnicach się skończyło. Zespół do którego trafiłem nie miał struktury, a zawodnicy dostawali swoje pensje z dwu-, trzymiesięcznym opóźnieniem! Ponadto, ze względu na panującą tam religię islam, miałem też problemy z moimi tatuażami krzyżowymi, bo ludzie tam są dość surowi w tych sprawach. Krótko mówiąc, po prostu się tym wszystkim zniechęciłem. Zabrałem więc swoje dokumenty i wyjechałem z tego kraju - wyjaśnia Joao Cricurma w wywiadzie dla strony internetowej Concordii.

Drugim ciekawym transferem jest ukraiński bramkarz Volodymyr Melnychenko z krymskiego Okeana Kerch. - Moja kariera rozpoczęła się w juniorach SC Tavriya Simferopol. Na Ukrainie grałem głównie w II lidze w takich klubach jak: PFC Sumy, FC Skala Striy, FC Kristal Kherson, FC Makeev'ugol Donetsk, FC Bukovina Chernovtsy. Mam na koncie także grę w I lidze w PFC Niva Ternopil. Następnie w 2017 roku zostałem zaproszony przez mojego dobrego przyjaciela i trenera do Gruzji. Grałem tam w I lidze, najpierw w FC Odishi 1919 Zugdidi, a następnie FC Spartak Tskhinvali. Później przeniosłem się do FC Shukura Kobuleti, w której zagrałem 8 meczów w najwyższej lidze w Gruzji. Było to dla mnie spore doświadczenie. Miałem także okazję pograć trochę w I lidze Armenii, gdzie w sezonie 2019/2020 reprezentowałem barwy najpierw FC Sevan, a później FC Dilijan. Później wróciłem na Krym, gdzie w tamtejszej lidze byłem podstawowym bramkarzem w FC Kyzyltash Bakhchysaray i FC Okean Kerch - powiedział dla klubowej strony internetowej.

Do Elbląga wrócił też obrońca Edil de Silva, w drużynie zameldował się też bramkarz Jakub Ignaciuk z Pomowca Elbląg. Klub opuścili: Jakub Rękawek, Dawid Spychalski, Szymon Ratajczyk, Radosław Kruczkowski oraz Kacper Leszczyński.

W zimowym okresie przygotowawczym Concordia rozegrała siedem sparingów - pięć z nich wygrała, dwa przegrała. Pomarańczowo - czarni rundę wiosenną rozpoczną w sobotę (19 marca) w Ornecie w meczem z miejscowymi Błękitnymi.

W przypadku Concordii warto patrzeć jak będą walczyć o awans. Warto też zwrócić uwagę na dorobek strzelecki Mateusza Szmydta - w tej chwili jest on wraz z Kacprem Nawrockim z Pisy Barczewo oraz Patrycjuszem Malanowskim z Błękitnych Pasym (wszyscy po 9 bramek) wiceliderem klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców. Prowadzi Mahamadou Bah z Mrągowii Mrągowo.

Szkoła seniorskiej piłki czyli rezerwy Olimpii

Rezerwy Olimpii po rundzie jesiennej zajmują ósme miejsce w tabeli. W tym przypadku priorytetem jest wprowadzenie nowych piłkarzy do seniorskiej piłki. - Wprowadziliśmy kolejnych zawodników z rocznika 2005 i 2006. Trenują z nami i przygotowują się do swoich pierwszych występów na szczeblu seniorskim. Oczywiście kilku chłopaków awansowało również do pierwszej drużyny. Patrząc więc pod tym względem, to nasza kadra mocniejsza nie będzie. Wiadomo jednak, że w niektórych spotkaniach będą oni do naszej dyspozycji. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że naszym głównym zadaniem jest przygotowanie młodych zawodników do tego, żeby stali się ważną częścią pierwszej drużyny - powiedział Karol Przybyła, trener rezerw Olimpii dla Skarbu Kibica.

Największym wygranym zimowego okresu przygotowawczego jest Ariel Szymanowicz, który wykorzystał kontuzje bramkarzy pierwszego zespołu. Skończyło się to tym, że został włączony do kadry pierwszego zespołu. W momencie odejścia Pawła Rutkowskiego na wypożyczenie do GKS-u Wikielec Ariel Szymonowicz stał się trzecim bramkarzem pierwszego zespołu. Można się jednak spodziewać, że będzie podstawowym bramkarzem rezerw.

Do drużyny przyszli: Aleksander Okuniewski, Norbert Berdyczko, Kacper Olesiński (powrót z wypożyczenia z Mady Ostaszewo), Filip Kasprzykowski, Kordian Stolarowicz, Jan Piróg, Filip Olbryś, Rafał Fidurski (wszyscy wychowankowie). Najważniejsze odejścia: Oskar Kordykiewicz, Paweł Rutkowski, Oskar Kottlenga,, Igor Kucharzewski, Oliwier Begier.

W zimowym okresie przygotowawczym rezerwy rozegrały 9 meczów: 6 z nich zakończyło się zwycięstwem podopiecznych Karola Przybyły, raz był remis i dwa mecze zakończyły się porażką.

Rezerwy Olimpii pierwszy mecz rozegrają w niedzielę (20 marca). Na boisku przy ul. Skrzydlatej podejmą MKS Korsze.