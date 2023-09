Wrzesień na sportowo

Choć Wakacje z MOSiR-em dobiegły końca, kalendarz wydarzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pozostaje wypełniony sportowymi wydarzeniami. We wrześniu czeka nas dużo biegania, jazdy na rowerze oraz zabawy na Torze Kalbar i obiektach MOSiR. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Charytatywny bieg dla Huberta (3 września)

W niedzielę Bażantarnia stanie się centrum elbląskich biegów, z uwagi na startującą trzecią edycję Mistrzostw Elbląga w Biegach Przełajowych. Cel całego wydarzenia jest wzniosły, bowiem podczas zawodów trwać będzie zbiórka na rzecz rehabilitacji 3-letniego Huberta z Elbląga, zmagającego się z rzadką wadą genetyczną. Wydawanie pakietów startowych, a także stacjonarne zapisy, rozpoczniemy o 8:30, a pierwsze starty nastąpią o 10:00.

Jump&Run po raz drugi (10 września)

Na ścieżkach miejskiego lasu pojawią się dmuchane labirynty, tory przeszkód, ściany wspinaczkowe, tunele, skocznie oraz wiele innych utrudnień, które będą wymagały wykazania się nie lada sprytem. Będzie to doskonała zabawa zarówno dla tych, którzy chcą powalczyć z czasem, ale także dla osób chcących pokonać trasę rekreacyjnie. Bażantarnia wypełni się nie tylko uczestnikami biegu po dmuchanych przeszkodach, ale także elbląskimi klubami, które zaprezentują swoją ofertę. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś i przeżyj wspaniałą przygodę! Zobacz jak bawiliśmy się przed rokiem.

Otwarty tydzień MOSiR-em (11-16 września)

Rusza nowy sezon programu Aktywuj się z MOSiR-em, a w raz z nim nowości i niespodzianki! Już niebawem każdy mieszkaniec będzie mógł darmowo spróbować zajęć, które znajdują się w ofercie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przyjdź i przekonaj się, że warto dołączyć do grupy miłośników Zumby, Jogi, Turbo Spalania czy Aqua Fitnessu. Ponadto ofertę wzbogacą nowe pozycje – Zdrowy Kręgosłup oraz Zumba KIDS. Więcej szczegółów wkrótce na www.mosir.elblag.eu.

Rowerami z leśnikiem (12 i 26 września)

Wspólnie z elbląskim Nadleśnictwem zapraszamy na rowerowe wycieczki w głąb Bażantarni, podczas których poznajemy ciekawostki na temat naszego miejskiego lasu. We wrześniu spotkamy się dwukrotnie, we wtorki, rozpoczynając od zbiórki o godzinie 17:00 przy ul. Marymonckiej 5.

Sprzątanie świata (15 września)

Corocznie w międzynarodowy ruch na rzecz ochrony środowiska włączają się miliony wolontariuszy, uczniów i osób, którym zależy na dobrej kondycji naszej planety. Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych dołączeniem do tej szlachetnej inicjatywy na wspólne sprzątanie Bażantarni, które odbędzie się w piątek 15 września o godzinie 10:00. Będzie to okrągła 30. edycja akcji, a na miejscu pojawią się także różne atrakcje dla najmłodszych ekologów.

Festyn na Kalbarze (16 września)

W naszym mieście tradycją stało się świętowanie Narodowego Dnia Sportu oraz Dnia Bez Samochodu. Z tej okazji zapraszamy na wspólny rowerowy przejazd ulicami Elbląga połączony z festynem na Torze Kalbar, na którym nie zabraknie obecności służb mundurowych oraz mnóstwa atrakcji tj. dmuchańce, paintball oraz wiele innych. Świętowanie rozpoczniemy o 11:00 na Placu Jagiellończyka skąd wystartują rowerzyści.

Najpierw rower, potem kajak (24 września)

Gratka dla głodnych i chętnych przygód. Połączymy rower i kajaki by dotrzeć w miejsce rowerowo zupełnie niedostępne, a będzie to kilometr „zerowy” rzeki Elbląg, czyli jej początek. Liczba miejsc w kajakach będzie ograniczona i obowiązywać będą zapisy. Wycieczka wystartuje z Elbląga (ul. Wodna) i przez Raczki Elbląskie i Żurawiec dotrze nad brzeg Jeziora Druzno w miejscowości Węgle-Żukowo. Do udziału w tej niecodziennej inicjatywie zapraszamy rowerzystki i rowerzystów z przynajmniej minimalnym doświadczeniem w pływaniu na kajakach. Szczegóły wkrótce na www.mosir.elblag.eu.

Nocny bieg Modrzewiną (30 września)

Pasjonaci biegania oraz miłośnicy sportowych wyzwań mają powód do radości. Z końcem września odbędzie się niezwykłe wydarzenie, które na stałe wpisze się w kalendarz miejskich imprez. A będzie to pierwsza edycja Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami, który towarzyszy obchodom Roku Mikołaja Kopernika. Startować będziemy z początku ul. Antoniego Czuchnowskiego, a później biegniemy ulicami Michała Rosnowskiego, Aleją Jana Pawła II (w kierunku ronda na wzgórzu) i wracamy identyczną trasą do mety (całość 5 km). Zapisy już wystartowały!