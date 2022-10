Wsiądź na kajak

Sobota na przystani przy ul. Radomskiej? To propozycja elbląskich kajakarzy, którzy do swojego domu zapraszają 8 października.

Październik to doskonała pora, żeby rozpocząć... przygodę z kajakarstwem. Na przystani przy ul. Radomskiej swoją przygodę zaczynali Przemysław Rojek, Igor Komorowski, Paweł Krause, Julia Kot, Mikołaj Kot... Można długo wymieniać.

Wszystkich tych, którzy zastanawiają się jak to jest... - - Jak wszyscy nowi, trafiłam do grupy trenerki Agnieszki Banaś, gdzie uczyliśmy się podstaw. To była raczej zabawa, ale lekko nie było. Przez pierwszy rok miałam takie chwile, że nie chciało mi się przychodzić na treningi i myślałam o tym, żeby przestać. Przynajmniej taka mama mówi, bo ja już tego nie pamiętam - tak w rozmowie z nami mówiła Julia Kot w 2020 r. Dziś elblążanka z dumą rywalizuje w biało-czerwonych barwach reprezentacji Polski.

Lekko na pewno nie będzie. Kajakarze raczej (niczym Winston Churchill) obiecują krew pot i łzy... Opisywać można długo, ale najlepiej sprawdzić samemu. Kajakarze zapraszają na przystań przy ul. Radomskiej w najbliższą sobotę (8 października).

Początek o godzinie o 10. 30 minut później krótka wycieczka po przystani, gdzie będzie można zobaczyć zaplecze, kajaki i kanadyjki. Po wycieczce pora na pokaz siły. Reprezentanci Polski z Kajak Silvant staną na starcie wyścigu. Kto wygra? Nie podejmujemy się przewidywać.

Po wyścigu reprezentantów, swoich sił w regatach będą mogli spróbować rodzice z dziećmi. Po rywalizacji rodziców przyjdzie czas na relaks: przejażdżka motorówkami, grill z zawodnikami i trenerami. Przewidywany koniec: godzina 14.