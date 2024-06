Wspólny trening przed Piekarczykiem 

W niedzielę, 9 czerwca, w Elblągu wielkie sportowe święto – XV Bieg Piekarczyka. Zanim jednak zawodnicy pojawią się na starcie, zachęcamy do wzięcia udziału we wspólnym treningu, który poprowadzi Bartnicki Team. Spotkajmy się w środę, 5 czerwca, o 18:30 w Bażantarni. Udział bezpłatny.

Nic tak nie motywuje jak dobre słowo i wsparcie grupy. Na kilka dni przed Biegiem Piekarczyka zachęcamy do udziału we wspólnym treningu biegowym z Bartnicki Team. Będzie szansa na otrzymanie cennych wskazówek, wymianę doświadczeń, poznanie pozostałych biegaczy i sprawdzenie się przed zawodami. To również dobry pomysł na aktywne spędzenie środowego popołudnia wśród grupy pasjonatów. Spotkanie jest bezpłatne. Zbiórka 5 czerwca o 18:30 przy Muszli Koncertowej w Bażantarni.

Limit miejsc na Elbląski Bieg Piekarczyka został osiągnięty. Na liście startowej mamy 999 zawodników, którzy wystartują w biegu głównym i biegu towarzyszącym oraz 700 dzieci i młodzieży w Mini Biegu.

Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w sobotę od 12:00 do 18:00 w Centrum Handlowym Ogrody lub w niedzielę od 8:00 do 10:30 w biurze zawodów na Lodowisku Helena.

Organizatorzy XV Elbląskiego Biegu Piekarczyka: Miasto Elbląg i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Patronat honorowy: Michał Missan prezydent Elbląga

