Wycieczka rowerowa ku Złotej Wyspie

To była już pięćdziesiąta odsłona Miejskich Wycieczek Rowerowych. Ten niewątpliwie ,,okrągły” jubileusz uczczony został w sposób najlepszy z możliwych, czyli wspaniałą, dawno niewidzianą frekwencją rowerzystek i rowerzystów na trasie ku Złotej Wyspie.

85 osób ruszyło z placu przed elbląską katedrą, po drodze wykonując pamiątkowe zdjęcie przy literach ELBLĄG, które od teraz będą naszym charakterystycznym miejscem startowym.

Ulica Nizinna wyprowadziła nas z miasta i dalej, podążając drogą rowerową i pasem rowerowym, dotarliśmy do skrzyżowania na Bielnik II. Kręcąc spokojnym tempem dotarliśmy do Kępy Rybackiej, gdzie przy wrotach przeciwpowodziowych zrobiliśmy pierwszy postój. Była okazja do rozprostowania nóg dzieci jadących w przyczepkach czy na holach.

Dalsze kilometry przebiegały wzdłuż Nogatu drogą widokową po jego wale, skąd mieliśmy okazję przyjrzeć się zawodom spinningowym prowadzonym na tej rzece. Wędkarze łowili, co ciekawe, z łodzi, a nie z brzegu. Ich postacie zostały niebawem z tyłu, a przed nami rozciągała się rzeka Cieplicówka, wzdłuż której dojechaliśmy do nomen omen Cieplic.

Po drodze zmianie uległa nawierzchnia drogi, z asfaltu zjechaliśmy bowiem na betonowe płyty, tak dobrze znane na Żuławach Wiślanych. Jadąc powoli, mieliśmy okazję dostrzec nad Cieplicówką potężne żeremie bobrów. Jego lokatorów oczywiście nie było widać.

Drugi odpoczynek zrobiliśmy na moście w Cieplicach, a potem rozpoczął się najbardziej nierówny odcinek wycieczki. Nierówny, bo stare płyty betonowe były już naznaczone znakiem czasu i nie były dobrą nawierzchnią dla dwukołowców. Spokojną jazdą peleton dał przykład, jak radzić sobie z takimi trudnościami i po 6 km byliśmy przy wjeździe na Złotą Wyspę.

Złota Wyspa to miejsce w rezerwacie Zatoka Elbląska porośnięte przede wszystkim trzciną, która w promieniach zachodzącego słońca pięknie złoci się i stąd wzięła się nazwa tego półwyspu. Półwyspu, bo jest on połączony drewnianym mostkiem ze stałym lądem. Nie zawsze tak jednak bywało.

Po samej wyspie jazda rowerem jest możliwa do pewnego momentu, potem zdecydowanie wygodniej jest chodzić pieszo. Jak ktoś jest bardzo zdeterminowany i zdecyduje się lekko zamoczyć sobie nogi, to ma szansę dotrzeć do jej końca.

My po zrobieniu przy mostku grupowego zdjęcia i rozdaniu tradycyjnego wsparcia energetycznego rozpoczęliśmy drogę powrotną do Elbląga. Płyty niebawem się skończyły i przez Nowe Batorowo i Nowakowo dotarliśmy do rzeki Elbląg, którą pokonaliśmy mostem pontonowym.

Droga powrotna z uwagi na liczbę uczestników została nieco zmodyfikowana i dlatego ominęliśmy ruchliwą ulicę Mazurską, decydując się na jazdę terenową po wale rzeki Elbląg. Plusem tej drogi był fakt, że grupa zapoznała się z planowanym miejscem budowy mostu obrotowego w Nowakowie, który ma zastąpić stary most pontonowy.

Wycieczka zakończyła się po czterech godzinach na rampie przy skrzyżowaniu ulic Odrodzenia i Mazurska. Tutaj też zostały podstemplowane książeczki turystyki kolarskiej PTTK, które przydadzą się w grudniu podczas rozstrzygnięcia konkursu „Aktywny uczestnik Miejskich Wycieczek Rowerowych”. Zachęcamy do ich wożenia i zbierania stempli, gdyż w tym roku do wygrania będzie rower!

Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom za pomoc, elbląskim mediom za skuteczną promocję wycieczki, a przede wszystkim rowerzystkom i rowerzystom za wspólnie spędzony czas i spokojną oraz bezpieczną jazdę.

Na kolejną jazdę spod znaku Miejskich Wycieczek Rowerowych zapraszamy już w najbliższą niedzielę, 30 maja. Czeka na nas Nowy Dwór Elbląski i znajdująca się tam pewna ciekawostka. Szczegóły niebawem.