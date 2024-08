Wycieczka rowerowa po Wysoczyźnie i dmuchańce na Dolince

Zbliża się weekend, więc warto już teraz zaplanować czas wolny. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza rowerzystów do wzięcia udziału we wspólnej wycieczce po Wysoczyźnie oraz do wybrania się na basen, gdzie od niedzieli powrócą dmuchane tory przeszkód. Sprawdź szczegóły.

Rowerem po Wysoczyźnie

Korona Ziemi, Korona Himalajów, Korona Gór Polski - to wymagające szczyty, ale i nasza Wysoczyzna Elbląska ma swoją koronę, którą można zdobyć na rowerze. I to będzie celem najbliższej wycieczki zorganizowanej w ramach ,,Wakacji z MOSiR-em". Wjedziemy na trzy najwyższe góry w okolicach Elbląga, więc udział w wyciecze sugerujemy już zaawansowanym rowerzystom. Uczestnicy do przejechania będą mieli ok. 47 kilometrów. Na trasie nie zabraknie wsparcia energetycznego, będziemy także odpoczywać, robić zdjęcia i cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu. Dzięki uprzejmości Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, na terenie którego są wspomniane 3 szczyty, każdy - kto jeszcze nie ma - otrzyma mapę PKWE. Ruszamy w niedzielę (11.08) o godzinie 10:00 z ronda Bitwy pod Grunwaldem w Elblągu. Planowany powrót w okolicach godziny 15:00. Sprawdź dokładną trasę.

Powrót dmuchańców

Niektórzy mieszkańcy Elbląg w przyszłym tygodniu będą mogli cieszyć się przedłużonym weekendem. Aby zapewnić rozrywkę wszystkim, już od najbliższej niedzieli (11.08), do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka zawitają dmuchańce. To znana i lubiana forma spędzania czasu na basenie, z której chętnie korzystają również dorośli. Tory będą rozłożone na basenie sportowym i w strefie rekreacyjnej. W ramach zadbania o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników zabawy, na miejscu dostępne będą kamizelki ratunkowe. Atrakcja będzie dostępna do 18 sierpnia w cenie biletu na basen.

