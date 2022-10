Wysiłek nagrodzony zwycięstwem

Trzy mecze, trzy zwycięstwa - taki jest dorobek elbląskiego Mlexera w II lidze. dziś elbląscy tenisiści do końca walczyli z silnym GKTS Wiązowna. Ich walka zakończyła się pełnym sukcesem.

Dzisiejsze starcie GKTS Wiązowna z Mlexerem Elbląg było pojedynkiem dwóch silnych drużyn w II lidze. Wiadomo było, że zwycięstwo trzeba będzie wymęczyć i wypocić przy stole. Gospodarze mieli z elblążanami swoje rachunki do wyrównania: w ubiegłym sezonie Mlexer wyprzedził GKTS w wyścigu o prymat w grupie spadkowej (o 7. miejsce). W tym sezonie oba zespoły celują w grupę mistrzowską.

W pierwszym pojedynku Kamil Sitek zmierzył się z Piotrem Kołacińskim. Rok temu, w pierwszym meczu (również w Wiązownie) górą był elblążanin. Dziś było... lepiej. W ubiegłym roku Piotr Kołaciński oddał rywalowi seta, w tym pokonał go do zera. Ale łatwo nie było. Pierwszy set wygrany na przewagi, odrobina oddechu w drugim i przypieczętowanie pierwszego punktu dla Mlexera w trzecim.

Drugie oczko dołożył Wiktor Franc, który Maciejowi Pietkiewiczowi oddał tylko seta. Trzeci punkt zdobył Andrzej Makowski na Mateuszu Stawikowskim. Wyglądało na to, że elblążanie niczym walec przejadą się po kolejnym rywalu. W tym momencie nastąpił zwrot akcji o 180 stopni.

W czwartym pojedynku Ryszard Grzelak uległ Kamilowi Smolińskiemu. W deblach gospodarze doprowadzili do remisu 3:3. Warto zwrócić uwagę na fantastyczny przebieg pojedynku na drugim stole, gdzie Piotr Kołaciński z Ryszardem Grzelakiem zażarcie walczyli z Mateuszem Stawikowski oraz Kamilem Smolińskim. W pierwszym secie elblążanie łatwo ogrywają rywali do 2, drugiego przegrywają na przewagi. Trzeciego wygrywają, czwarty dla rywali też po przewagach. W decydującym piątym znów na przewagi wygrywają goście.

3:3. Mecz zaczyna się od nowa. Na pierwszym stole Andrzej Makowski bez straty seta wygrywa z Kamilem Sitkiem. Co, ciekawe rok temu to zawodnik gospodarzy był górą w takim samym pojedynku. Na drugim odwrotna sytuacja - triumfuje Maciej Pietkiewicz. Ryszard Grzelak urwał rywalowi seta po fascynującej końcówce. Elblążanin wygrał na przewagi... do 17.

4:4. Wszystko się może zdarzyć... Ostatecznie Piotr Kołaciński i Wiktor Franc pokonali swoich rywali do zera. W efekcie tenisiści Mlexera przywieźli cenne dwa punkty do Elbląga. Elbląska drużyna umocniła się na pozycji lidera.

Następny mecz elblążanie zagrają u siebie. 23 października w Hali Sportowo - Widowiskowej podejmą AZS UWM Olsztyn.

GKTS Wiązowna - Hotel Kahlberg Mlexer Elbląg 4:6

Mlexer: Kołaciński (2), Makowski (2), Franc (2), Grzelak (0)

Kamil Sitek - Piotr Kołaciński 0:3 (-10, -4, -7)

Maciej Pietkiewicz - Wiktor Franc 1:3 (-7, 5, -6, -8)

Mateusz Stawikowski - Andrzej Makowski 1:3 (8, - 7, -4, - 10)

Kamil Smoliński - Ryszard Grzelak 3:1 (-10, 8, 4, 6)

Maciej Pietkiewicz, Kamil Sitek - Andrzej Makowski, Wiktor Franc 3:0 (6, 6, 7)

Mateusz Stawikowski, Kamil Smoliński - Piotr Kołaciński, Ryszard Grzelak 3:2 (-2, 11, -7, 11, 10)

Kamil Sitek - Andrzej Makowski 0:3 (-7, -5, -8)

Maciej Pietkiewicz - Ryszard Grzelak 1:3 (5, 3, -17, 1)

Mateusz Stawikowski - Piotr Kołaciński 0:3 (-9, -7, -9)

Kamil Smoliński - Wiktor Franc 0:3 (-9, -6, -7)

Sezon w III lidze rozpoczęły też rezerwy Mlexera. Bardzo młody drugi zespół wystąpił w składzie: młodzik Aleksy Stefański, kadet Remigiusz Kowalik, junior Artem Korolchuk i senior Andrzej Kowalik. Elblążanie przegrali na wyjeździe z trzecią drużyną Dekorglassu Działdowo 5:13. Punkty dla Mlexera zdobyli: A. Kowalik - 2, A. Stefański, R, Kowalik i A. Korolchuk - po 1.