Wysoczyzna Elbląska zapełni się ultrabiegaczami

- Chcemy, by to była ciekawa i wielowymiarowa impreza sportowa, promująca Wysoczyznę Elbląską – mówią organizatorzy Ultra Wysoczyzny. Na liście startowej zawodów, które odbędą się 24 kwietnia, jest już ponad 650 osób z całego kraju. Zapisy trwają.

Rafał Gruchalski: - 24 kwietnia, po raz pierwszy w regionie elbląskim, organizujecie Ultra Wysoczyznę, dużą imprezę sportową dla miłośników biegania w terenie. Jak ten pomysł został przez nich przyjęty?

Marcin Florek, Labosport: - Już teraz możemy powiedzieć, że mamy pozytywne głosy od biegaczy z całego kraju. Wysoczyzna Elbląska, mimo swoich wielkich walorów, była do tej pory nieznana w tym środowisku. Pomysł organizacji Ultra Wysoczyzny chodził po głowie Piotra Matkiewicza od wielu lat i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Mamy już zapisanych ponad 650 osób i wierzymy, że jesteśmy w stanie zorganizować imprezę na około 900 osób.

- Na jakim etapie są przygotowania do imprezy? Pozostały dwa miesiące...

Piotr Matkiewicz, Labosport: - Jesteśmy na ostatniej prostej w sprawach formalnych. Mamy podpisaną umowę z Nadleśnictwem Elbląg, które jest również partnerem naszego wydarzenia. Trasy są już zaplanowane i czekają na biegaczy. Musimy jeszcze popracować nad newralgicznymi odcinkami, gdyż część z nich jest obecnie mocno zarośnięta. Oczywiście do imprezy trasa zostanie odpowiednio przygotowana i oznaczona. Cały czas coś się dzieje. Przybywa nowych zawodników, coraz więcej zapytań o noclegi, spędzanie w Elblągu wolnego czasu. Myślę, że to będzie duże sportowe święto w naszym mieście.

- Do współpracy zaprosiliście wiele instytucji i firm. To pierwsza edycja imprezy, czy ciężko było ich do tego namówić?

PM: - Na początku był widoczny spory dystans, ale z czasem, gdy rozmawialiśmy o tym, jak chcemy, by tak impreza wyglądała, by służyła promocji regionu, to odzew sponsorów, partnerów i samorządów był coraz lepszy. Współpracujemy z Urzędem Miejskim w Elblągu oraz Urzędem Miasta i Gminy w Tolkmicku. Zrobimy, wszystko by po imprezie odbiór był jeszcze lepszy i by na stałe wpisała się ona do kalendarza wydarzeń sportowych.

Labosport Polska jest firmą, która jest kojarzona z organizacją imprez triathlonowych, ale nie wszyscy wiedzą, że od 2015 roku organizujemy także imprezy w kolarstwie górskim, od 2016 – w biegach górskich, ultra czy ulicznych. Zorganizowaliśmy w Polsce kilkadziesiąt imprez tego typu, więc mamy spore doświadczenie w tym temacie.

- Na jakie warunki powinni się przygotować uczestnicy? W kwietniu trasy mogą różnie wyglądać. Przebiegają przez wąwozy, tereny, które wiosną mogą być grząskie...

MF: - Z pogodą oczywiście może być różnie. 24 kwietnia możemy trafić na wiosenną aurę lub nawet na końcówkę zimy. Jednak jest to urok biegów ultra – czy będzie sucho, błotniście czy spadnie trochę śniegu – zawodnicy będą musieli zmierzyć się z wymagającą trasą i naturą.

PM: My oczywiście tę trasę przygotujemy, na ile to racjonalne. Będzie nam w tym pomagać Nadleśnictwo Elbląg. Trasę oznaczamy w całości na wszystkich odcinkach. Nie ma się jednak co nastawiać na to, że to będzie łatwy bieg. Tereny są momentami bardzo wymagające, wąwozy, przejścia przez rzeczkę, ale to jest cały urok takich zawodów. Musi być po prostu ciężko. Tu chodzi o to, by przeżyć fajną przygodę, mieć kontakt z przyrodą, mocno się zmęczyć i podziwiać piękne krajobrazy.

MF: - Impreza jest podzielona na cztery dystanse. Pisk Lisa, czyli 12 km, Kwik Dzika, czyli 25 m, Wycie Wilka – 52 km i koronny dystans Ryk Jelenia – 80 km. Najkrótszy dystans jest stworzony dla osób, które nie muszą być bardzo zaawansowane. Ale oczywiście, by wystartować w zawodach, co zawsze powtarzamy, trzeba się wcześniej przygotować. Odwiedzić lekarza, odpowiednio trenować, ale nie startować z marszu. Jeżeli zacząłeś się już ruszać, to najkrótsze dystanse biegów ultra są też dla debiutantów w tej konkurencji.

Piotr Matkiewicz (z lewej) i Marcin Florek z Labosport, organizaotra Ultra Wysoczyzny (fot. Michał Skroboszewski)

- Co byście powiedzieli tym, którzy chcą przyjść kibicować? Ultra Wysoczyzna będzie trwała w Elblągu i okolicach praktycznie przez cały dzień...

PM: - Przygotujemy specjalny poradnik dla kibiców, w którym za pomocą Map Google wyznaczymy punkty, w których będzie można będzie wspierać zawodników. W ten sposób można będzie spędzić cały dzień, jeżdżąc od punktu do punktu, kibicować i poznać Wysoczyznę. Zawodnicy, którzy wystartują na dystansach 80 km oraz 52 km, otrzymają specjalne trackery, czyli sprzęt GPS, dzięki któremu będzie można śledzić zawodników na żywo, na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.

Chcemy, by ta impreza miała bardziej wszechstronny rozdźwięk. Dzień wcześniej, 23 kwietnia, w Restauracji Myśliwska będziemy organizować prelekcje z ciekawymi osobami. Mogę już powiedzieć, że swój mini wykład poprowadzi Jarek Gonczarenko, który jest rekordzistą Głównego Szlaku Beskidzkiego. Przebiegł 500 km z Bieszczad do Ustronia w 95 godzin. Chcemy, by opowiedział o swojej przygodzie, po co to robi, czym jest dla niego bieganie, jak to wyglądało od środka. Drugim prelegentem, którego mamy już potwierdzonego, będzie Jakub Gdula, czyli pochodzący z Elbląga fizjoterapeuta, który zajmuje się treningiem motorycznym biegaczy, biegaczy ultra. Opowie, co należy robić, żeby trening biegacza miał ręce i nogi.

Dzięki naszemu sponsorowi tytularnemu, czyli firmie Meble Wójcik, centrum zawodów będzie funkcjonowało w wyremontowanej Restauracji Myśliwska. Tam będzie biuro zawodów, prelekcje, odbiór pakietów. Start i metę zaplanowaliśmy również w bezpośrednim sąsiedztwie Myśliwskiej, za wyjątkiem trasy Wycie Wilka, która zacznie się w Tolkmicku tuż obok Urzędu Miasta i Gminy. Firma Meble Wójcik przygotuje też specjalne atrakcje dla dzieci w dniu zawodów. Będziemy o tym jeszcze na bieżąco informować. Chcemy, by to była ciekawa i wielowymiarowa impreza.

Link do zapisów i aktualności o Ultra Wysoczyźnie znajdziecie na stronie internetowej imprezy

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Ultra Wysoczyzny