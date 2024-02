Wysoka wygrana Silvantu

Piłkarze ręczni Silvant Handball Elbląg udanie rozpoczęli rundę rewanżową. Podopieczne Damiana Malandy i Mikołaja Kupca pokonali przed własną publicznością SPR Wybrzeże II Gdańsk 33:19.

Szczypiorniści Silvantu pierwszą rundę rozgrywek zakończyli z dorobkiem sześciu zwycięstw i dwóch porażek. Przegrane na zakończenie rundy spowodowały, że zespół spadł na trzecie miejsce w II-ligowej tabeli, a przypomnijmy że celem drużyny jest awans do wyższej klasy rozgrywkowej. W przerwie elblążanie skupili się na poprawie systemu obronnego, pracowali też nad umiejętnościami indywidualnymi, a rundę rewanżową rozpoczęli od mocnego uderzenia. Silvant był zdecydowanym faworytem w starciu z rezerwami SPR Wybrzeża. W pierwszym pojedynku tych drużyn elblążanie wygrali 44:22. Co ciekawe gdańską drużynę prowadzi Jakub Malczewski, były zawodnik KS Meble Wójcik Elbląg.

Od pierwszych minut kibice zgromadzeni w hali przy ul. Kościuszki byli świadkami jednostronnego widowiska. Wynik spotkania otworzył Adam Załuski, a przez kolejne minuty gospodarze co chwilę trafiali do siatki rywala. Elblążanie grali pewnie w ataku, równie dobrze radzili sobie w obronie i w 11. minucie prowadzili 7:0. Młodzi gdańszczanie nie byli w stanie przeciwstawić się dobrej grze miejscowych i w pierwszej połowie tylko trzech zawodników wpisało się na listę strzelców. Szczypiorniści Wybrzeża w ciągu 30 minut zdobyli zaledwie sześć bramek, dorobek miejscowych wynosił natomiast osiemnaście goli.

Niespodziewanie po zmianie stron to przyjezdni zaczęli regularnie trafiać do siatki i zdobyli cztery bramki z rzędu. Przestój Silvantu przerwał w końcu Patryk Plak i wszystko wróciło na właściwe tory. Elblążanie znów dużo częściej trafiali do bramki, w 38. minucie prowadzili 21:11. Trenerzy mogli rotować składem, każdy z zawodników z pola podanych do protokołu meczowego wpisał się na listę strzelców. Od 51. do 56. minuty znów parkiet należał tylko do gospodarzy, którzy zanotowali aż pięć goli z rzędu, trzy z nich były autorstwa Michała Ściesińskiego. Przyjezdnym udało się nieco poprawić dorobek bramkowy, jednak ostatecznie musieli uznać wyższość bardziej doświadczonej drużyny. Mecz zakończył się wynikiem 33:19.

Silvant Handball Elbląg - SPR Wybrzeże II Gdańsk 33:19 (18:6)

Silvant: Plak M., Szaro - Ściesiński 6, Bąkowski 4, Nowakowski 4, Solecki 4, Sparzak 3, Plak P. 2, Załuski 2, Robak 2, Kurowski 1, Heyda 1, Sucharski 1, Laskowski 1, Stańczuk 1, Lewandowski 1.

Zobacz tabelę i terminarz II ligi mężczyzn.