Wystartowały zapisy na wyścigi smoczych łodzi! Zgłoście swoją drużynę

Kolejny raz, podczas Dni Elbląga, odbędą się wyścigi smoczych łodzi. Wioślarze będą rywalizować na rzece Elbląg w sobotę, 22 czerwca. Każda załoga składać się będzie z 10 osób plus dobosz. Udział w wyścigu jest bezpłatny, a liczba drużyn jest ograniczona. Zgłoście się już teraz!

Wyścigi smoczych łodzi to jedna z atrakcji wpisanych w obchody Dni Elbląga. Rywalizacja wioślarzy o Puchar Prezydenta Elbląga została zaplanowana na sobotę, 22 czerwca. Do udziału w imprezie zapraszamy wszystkich chętnych amatorów: grupy nieformalne, zakłady pracy, organizacje pozarządowe, przedstawicieli instytucji, samorządów i klubów sportowych. Główną areną zmagań smoczych łodzi będzie tradycyjnie rzeka Elbląg, pomiędzy mostami Wysokim a Niskim. Dla trzech najlepszych ekip przewidziano puchary oraz medale, a dla wszystkich drużyn pamiątkowe dyplomy. W wyścigu może wziąć udział 18 drużyn.

Załoga składa się z 10 osób plus dobosz, czyli osoby nadającej rytm poprzez uderzanie w bęben. Co ważne, mogą to być załogi mieszane – liczba kobiet i mężczyzn może być dowolna. Możliwy jest udział osób, które w dniu startu mają ukończone 14 lat. Zgłoszenia, które przyjmowane są do 19 czerwca, należy przesyłać poprzez formularz Google tutaj. Regulamin zawodów dostępny jest tutaj. Udział jest bezpłatny. Również do 19 czerwca należy przesłać pełne listy drużyn, z podaniem imienia i nazwiska każdego uczestnika za pomocą formularza.

Startujący zawodnicy są zobowiązani do udziału w wyścigach w kamizelkach asekuracyjnych, które zapewnią organizatorzy. Na każdej łodzi nad bezpieczeństwem uczestników wyścigów będzie czuwał sternik.

Start zawodów w sobotę, 22 czerwca, o godzinie 10:00. Zachęcamy do zebrania drużyny i rywalizacji o puchar dla najlepszej z ekip.