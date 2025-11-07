Wystartuj w biegach na orientację

9 listopada odbędzie się decydująca o kolejności zajętych miejsc IV runda Spartakiady Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych, a także w kategorii kobiet, mężczyzn i rodzinnej. Wszystko jeszcze jest możliwe. Na stronie naszego Klubu są wyniki po trzech rundach i trzeba walczyć o punkty do końca. Każdy ma szansę na podium.

Na zwycięzców czekają medale i puchary oraz tradycyjnie upominki na mecie do wylosowania.

Zawody odbywają się za pomocą systemu SPORT-IDENT czyli elektronicznego pomiaru czasu. Po zaliczeniu wszystkich punktów na mecie był błyskawiczny odczyt i wydruk wyników biegu /marszu/.

Elbląski Klub Orienteeringu GRYF wraz z Departamentem Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Elblągu liczą na wszystkie szkoły a przede wszystkim na rodziców, którzy wespół ze swoimi dziećmi startują w zawodach

. Zachęcamy do udziału w tych przyjemnych dla każdego marszobiegach. Jest to doskonała forma relaksu bo startować może każdy, wystarczy przyjść i się zapisać. Będzie to doskonała forma uczczenia Narodowego Święta Niepodległości -107 rocznicy.

Odwiedzajcie nasza stronę internetową wwwekogryf.pl .lub facebook tam znajdziecie wszystkie informacje w tym wyniki ostatnich zawodów.

Do zobaczenia na zawodach.