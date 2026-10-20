Wystartuj w VIII Pływackiej Sztafecie Niepodległości

Sport, dobra zabawa i wspólne świętowanie – tak zapowiada się VIII Pływacka Sztafeta Niepodległości. To wyjątkowa okazja, by w aktywny sposób uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Na pływalni przy ul. Robotniczej 68 spotkają się zarówno doświadczeni pływacy, jak i ci, którzy chcą po prostu dobrze się bawić i spróbować swoich sił w wodzie, przyczyniając się do wspólnego wyniku. Trwają zapisy.

Przed nami ósma edycja wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz elbląskich obchodów Święta Niepodległości. Zamiast rywalizacji o miejsca na podium liczą się tutaj współpraca, zaangażowanie i każdy przepłynięty metr. Cel jest wspólny – pokonać jak największy dystans i poprawić ubiegłoroczny wynik, który wyniósł aż 286 kilometrów i 500 metrów!

Uczestnicy sami zdecydują, jaki dystans chcą pokonać – od 25 metrów aż po wariant „no limit”, przeznaczony dla tych, którzy mają ochotę na dłuższe pływanie. Nie zabraknie również miejsca dla najmłodszych, którzy będą mogli pokonać długość basenu z pomocą deski pływackiej. Każdy metr ma znaczenie, dlatego nie trzeba być doświadczonym pływakiem, aby stać się częścią tego wyjątkowego wydarzenia.

Cztery godziny wspólnego pływania

VIII Pływacka Sztafeta Niepodległości rozpocznie się o godzinie 17:00 i potrwa do 21:00. Przez cztery godziny uczestnicy będą dokładać kolejne metry do wspólnego wyniku. Wydarzenie ma przede wszystkim charakter integracyjny i rekreacyjny. To doskonała okazja, aby spędzić aktywnie listopadowe popołudnie, spotkać się z innymi mieszkańcami i w nieco inny sposób uczcić jedno z najważniejszych polskich świąt.

Zapisy już trwają

Udział w sztafecie jest całkowicie bezpłatny. Na każdego uczestnika czeka pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek. Aby dołączyć do wydarzenia, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zapisać się wcześniej.

Organizatorami imprezy są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz Szkoła Pływania „Maluchy Pływają”.