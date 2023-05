Wystartuj z portEl.pl w Biegu Piekarczyka!

W takim składzie wystartowaliśmy w ubiegłym roku (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Jak co roku zapraszamy Czytelników do udziału w drużynie portEl.pl w Elbląskim Biegu Piekarczyka. Czujesz się na siłach, by pokonać biegiem lub truchtem 5 lub 10 km? To oferta dla Ciebie! Gwarantujemy świetną atmosferę, wiele zdjęć z trasy i pamiątkową koszulkę.

Bieg Piekarczyka odbędzie się w tym roku 4 czerwca. Start i meta będą znajdować się na ul. Teatralnej, a biegaczy w zależności od dystansu czekają jedno lub dwa okrążenia po trasie prowadzącej m.in. ul. Nowowiejską, Traugutta, Grota-Roweckiego, Armii Krajowej, Rycerską, starówką, Stoczniową, Browarną i Teatralną. Zapraszamy wszystkich, którzy czują się na siłach, by przebiec lub przetruchtać 5 lub 10 km, do zapisów do drużyny portEl.pl. Bieg z Czytelnikami stał się już naszą małą tradycją. Oferujemy świetną atmosferę, wiele zdjęć z trasy i pamiątkową koszulkę. Chętnych do udziału w naszej drużynie prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 19 maja na adres: redakcja@portEl.pl. W tytule maila prosimy wpisać Bieg Piekarczyka, a w treści swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz rozmiar koszulki. Prosimy też o dołączenie informacji, że zgadzacie się na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby tego zgłoszenia. Każdy, kto zgłosi się do drużyny portEl.pl, wpisowe na Bieg Piekarczyka uiszcza we własnym zakresie. Przy zapisywaniu się na bieg na stronie organizatora prosimy także o dodanie nazwy klubu – portEl.pl. Jeśli już jesteście zapisani i opłaciliście start, poinformujemy organizatora, czyli MOSiR, o tym że jesteście członkami naszej drużyny, by dokonał odpowiedniego dopisku na liście startowej. Oczywiście dla nas najważniejszy jest udział, a nie wynik, dlatego zachęcamy wszystkich do wspólnej zabawy. Dodajmy, że na liście startowej Biegu Piekarczyka – na miesiąc przed startem - jest już obecnie prawie 400 osób.

red.