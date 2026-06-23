XI Puchar Elbląga w Biegu na Orientację za nami

W minioną niedzielę na mapie „Prochownia” będącej przedłużeniem mapy „Bażantarnia” rozegrano XI Puchar Elbląga w Biegu na Orientację. Zawody te są jednocześnie zaliczane do Mistrzostw Warmii i Mazur w BnO. Teren zawodów był trudny, ale wszyscy zawodnicy dali sobie radę.

Każdy mógł startować. W poszczególnych kategoriach wyniki były następujące: K-10 /czyli dziewczęta w wieku 10-12 lat/ 1. Lena Grabowska – Giżycko 2. Iga Czerkawska - Elbląg K-20 1. Kornelia Przybyłowska – Ruciane -Nida K-35/40 1. Ewa Steczkowska -Gołdap /EKO GRYF/ K-55/60 1. Irena Morawska -Gdynia K-65+ 1. Halina Biziuk – Ostróda /Orkan/ M-12 1. Ksawery Czerkawski – Elbląg 2.Bartosz Grabowski- Giżycko /EKO GRYF/ M-18 1. Łukasz Banaszek -Ruciane -Nida / UKS TECHNIK/ M-21 1. Rafał Kluska -Toruń /MKS SKARMAT/ M-35/40 1. Jakub Banaszek -Ruciane -Nida / UKS TECHNIK/ M-45/50 1. Sławomir Ciećwierz -Gdynia /UKS AZYMUT/ M-55/60 1. Paweł Morawski -Gdynia /ind./ M - 65/70 1. Janusz Bohaczek -Ostróda /UKS ORKAN/ OPEN 1. Łukasz Michalec -Gdańsk /ind./ RODZINNA 1. Rodzina Michalców -Gdańsk 2. Rodzina Czerkawskich - Elbląg Zawody przebiegły w bardzo miłej atmosferze mimo panującego upału. Zwycięzcy otrzymali medale i puchary oraz upominki rzeczowe. Ponadto nasz klub EKO GRYF ufundował atrakcyjne upominki do rozlosowania. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze i napoje o co zadbała niezawodna Janka Banach, która jednocześnie obsługiwała elektroniczny system pomiaru czasu Sport-Ident. Trasy zbudował i ustawił w terenie również niezawodny Krzysiek Banach. Organizatorzy bardzo dziękują Nadleśnictwu Elbląg za wsparcie XI Pucharu. Zapraszamy na nasze kolejne zawody. Obserwujcie naszą stronę www.ekogryf

Bolesław Czechowski, EKO Gryf