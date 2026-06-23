XI Puchar Elbląga w Biegu na Orientację za nami
W minioną niedzielę na mapie „Prochownia” będącej przedłużeniem mapy „Bażantarnia” rozegrano XI Puchar Elbląga w Biegu na Orientację. Zawody te są jednocześnie zaliczane do Mistrzostw Warmii i Mazur w BnO. Teren zawodów był trudny, ale wszyscy zawodnicy dali sobie radę.
Każdy mógł startować. W poszczególnych kategoriach wyniki były następujące:
K-10 /czyli dziewczęta w wieku 10-12 lat/
1. Lena Grabowska – Giżycko
2. Iga Czerkawska - Elbląg
K-20
1. Kornelia Przybyłowska – Ruciane -Nida
K-35/40
1. Ewa Steczkowska -Gołdap /EKO GRYF/
K-55/60
1. Irena Morawska -Gdynia
K-65+
1. Halina Biziuk – Ostróda /Orkan/
M-12
1. Ksawery Czerkawski – Elbląg
2.Bartosz Grabowski- Giżycko /EKO GRYF/
M-18
1. Łukasz Banaszek -Ruciane -Nida / UKS TECHNIK/
M-21
1. Rafał Kluska -Toruń /MKS SKARMAT/
M-35/40
1. Jakub Banaszek -Ruciane -Nida / UKS TECHNIK/
M-45/50
1. Sławomir Ciećwierz -Gdynia /UKS AZYMUT/
M-55/60
1. Paweł Morawski -Gdynia /ind./
M - 65/70
1. Janusz Bohaczek -Ostróda /UKS ORKAN/
OPEN
1. Łukasz Michalec -Gdańsk /ind./
RODZINNA
1. Rodzina Michalców -Gdańsk
2. Rodzina Czerkawskich - Elbląg
Zawody przebiegły w bardzo miłej atmosferze mimo panującego upału. Zwycięzcy otrzymali medale i puchary oraz upominki rzeczowe. Ponadto nasz klub EKO GRYF ufundował atrakcyjne upominki do rozlosowania. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze i napoje o co zadbała niezawodna Janka Banach, która jednocześnie obsługiwała elektroniczny system pomiaru czasu Sport-Ident. Trasy zbudował i ustawił w terenie również niezawodny Krzysiek Banach. Organizatorzy bardzo dziękują Nadleśnictwu Elbląg za wsparcie XI Pucharu. Zapraszamy na nasze kolejne zawody. Obserwujcie naszą stronę www.ekogryf