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XI Puchar Elbląga w Biegu na Orientację za nami

 Elbląg, XI Puchar Elbląga w Biegu na Orientację za nami

W minioną niedzielę na mapie „Prochownia” będącej przedłużeniem mapy „Bażantarnia” rozegrano XI Puchar Elbląga w Biegu na Orientację. Zawody te są jednocześnie zaliczane do Mistrzostw Warmii i Mazur w BnO. Teren zawodów był trudny, ale wszyscy zawodnicy dali sobie radę.

Każdy mógł startować. W poszczególnych kategoriach wyniki były następujące:

K-10 /czyli dziewczęta w wieku 10-12 lat/

1. Lena Grabowska – Giżycko

2. Iga Czerkawska - Elbląg

 

K-20

1. Kornelia Przybyłowska – Ruciane -Nida

 

K-35/40

1. Ewa Steczkowska -Gołdap /EKO GRYF/

 

K-55/60

1. Irena Morawska -Gdynia

 

K-65+

1. Halina Biziuk – Ostróda /Orkan/

 

M-12

1. Ksawery Czerkawski – Elbląg

2.Bartosz Grabowski- Giżycko /EKO GRYF/

 

M-18

1. Łukasz Banaszek -Ruciane -Nida / UKS TECHNIK/

 

M-21

1. Rafał Kluska -Toruń /MKS SKARMAT/

 

M-35/40

1. Jakub Banaszek -Ruciane -Nida / UKS TECHNIK/

 

M-45/50

1. Sławomir Ciećwierz -Gdynia /UKS AZYMUT/

 

M-55/60

1. Paweł Morawski -Gdynia /ind./

 

M - 65/70

1. Janusz Bohaczek -Ostróda /UKS ORKAN/

 

OPEN

1. Łukasz Michalec -Gdańsk /ind./

 

RODZINNA

1. Rodzina Michalców -Gdańsk

2. Rodzina Czerkawskich - Elbląg

 

Zawody przebiegły w bardzo miłej atmosferze mimo panującego upału. Zwycięzcy otrzymali medale i puchary oraz upominki rzeczowe. Ponadto nasz klub EKO GRYF ufundował atrakcyjne upominki do rozlosowania. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze i napoje o co zadbała niezawodna Janka Banach, która jednocześnie obsługiwała elektroniczny system pomiaru czasu Sport-Ident. Trasy zbudował i ustawił w terenie również niezawodny Krzysiek Banach. Organizatorzy bardzo dziękują Nadleśnictwu Elbląg za wsparcie XI Pucharu. Zapraszamy na nasze kolejne zawody. Obserwujcie naszą stronę www.ekogryf


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