XVI Otwarte Mistrzostwa Świata w Brydżu Sportowym za nami

Fot. Michał Skroboszewski (arch. portEl)

Od 19 sierpnia do 3 września w Hali Stulecia we Wrocławiu rozgrywane były zawody brydżowe w ośmiu kategoriach. We wszystkich rozgrywkach udział wzięło ponad 1000 zawodników z 50 państw świata, w tym brydżyści z Elbląga, Bogusław Gierulski, Andrzej Fronczak i Jerzy Sukow.

Ambasadorką Mistrzostw Świata Wrocław 2022 była Renata Dancewicz, najlepsza brydżystka wśród polskich aktorów i artystów. Elbląscy brydżyści wspaniale spisali się w turnieju drużynowym seniorów. Po udanej fazie eliminacyjnej awansowali do ćwierćfinału, lecz do awansu do fazy pólfinałkowej zabrakło odrobinę szczęścia. W czasie uroczystej ceremonii zakończenia Mistrzostw Świata, prezydent Światowej Federacji Brydża Jan Kamras, wręczył oskary brydżowe: medale oraz puchary i podziękował organizatorom Mistrzostw Świata za organizację tego ogromnego wydarzenia.

Henryk Łęcki, wiceprezes Elbląskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego