XXIV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w Biegu na Orientację

Na starcie sobotnich zawodów tradycyjnie zgromadzili się wszyscy entuzjaści biegu na orientację, począwszy od uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przez całe rodziny, aż po zawodników z innych miejscowości. Był to klasyczny bieg na orientację, w którym wszyscy otrzymali mapę z naniesionymi punktami, które trzeba było kolejno odwiedzić, wybierając optymalną trasę. Zobacz zdjęcia.

Mistrzostwa odbyły się przy pomocy systemu SI/SPORT-IDENT/, czyli elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik otrzymał specjalny chip, który można było umieścić na palcu, zawiesić na ręce lub szyi. Na każdym punkcie kontrolnym znajdowała się stacja, która odczytywała czas przybycia zawodnika do chipa. Po osiągnięciu mety, każdy uczestnik otrzymywał wydruk z zarejestrowanym czasem oraz międzyczasami na poszczególnych odcinkach. Wyniki były dostępne od razu. Trasy do pokonania różniły się w zależności od kategorii wiekowej, a ilość punktów i długość tras były dostosowane do wieku zawodników.

W kategorii OPEN wśród kobiet zwyciężyła Natalia Dzika z EKO GRYF, przed Wioletą Gromkiewicz i Olgą Stolarską. W najliczniejszej kategorii rodzinnej zwyciężyła rodzina Cabanów, drugie miejsce zajęła rodzina Henclików, a trzecie miejsce przypadło rodzinie Mikułów. W sumie wystartowało 28 rodzin. Warto zatem brać udział w biegu na orientację, szczególnie w kategorii rodzinnej, i uczyć swoje dzieci, ponieważ ten sport przynosi wymierne efekty pod wieloma względami.

W kategorii szkół podstawowych wśród dziewcząt z klas I-IV zwyciężyła Oliwia Orzechowska ze SP 21, przed Oliwią Jakszewicz ze SP-19, a trzecie miejsce zajęła Barbara Banasiak ze SP-REGENT. Natomiast wśród chłopców z klas I-IV zwyciężył Ignacy Krajnik, przed Franciszkiem Jasiulewiczem ze SP-19, a trzecie miejsce zajął Maks Zapolski ze SP 15. W kategorii chłopców z klas V-VIII zwyciężył Mateusz Borzęcki ze SP-14, drugie miejsce zajął Michał Werner ze SP-1, a trzeci był Adam Rogowski ze SP-1. Natomiast wśród dziewcząt z klas V-VIII zwyciężyła Zuzanna Orzechowska ze SP 21.

Walka w najmocniejszej kategorii OPEN mężczyzn była bardzo zacięta, a zwycięstwo odniósł Marcin Durmaj z EKO GRYF, przed Sławomirem Jakszewiczem i Łukaszem Mierzejewskim, również z EKO GRYF.

Zawodnicy przystąpili do zawodów zgodnie z przepisami POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ. Zwycięzcy otrzymali medale i upominki. Tradycyjnie już zostały również rozlosowane nagrody rzeczowe ufundowane przez niezawodną sponsorkę, Jankę Banach, która jest jednocześnie najaktywniejszą działaczką klubu. Nie zanotowano żadnych protestów, a panowała przyjazna i serdeczna atmosfera. W zawodach wzięli udział zarówno dzieci, młodzież szkolna, jak i dorośli, ponieważ bieg na orientację jest sportem dla każdego. Był to prawdziwy relaks i miłe spędzenie czasu dla wszystkich uczestników. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział. Łącznie uczestniczyło 86 osób, głównie rodziny z dziećmi i młodzież szkolna. Wyniki zostaną uwzględnione w IV Spartakiadzie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Elblągu w biegu na orientację. Zawody zostały zorganizowane i przeprowadzone przez ELBLĄSKI KLUB ORIENTEERINGU GRYF przy KLUBIE PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA MND.