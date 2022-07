Z Krakowa do Gdańska przez Elbląg

805 kilometrów w 7 dni. Trwa II Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Życie Lubi Prędkość. Świat kocha pokój” z Krakowa do Gdańska. Rajd 15 lipca dotrze z Olsztyna do Elbląga, a dzień później, około godz. 9, uczestnicy wyruszą spod Bramy Targowej do ostatniego etapu, do Gdańska.

Więcej na temat Rajdu znajduje się pod linkiem Etap VI Olsztyn - Elbląg – około 110 km

15 lipca od godz. 9 do 19. Miejsce startu: Stary rynek w Olsztynie Etap VII Elbląg - Gdańsk – około 70 km

16 lipca od godz. 9 do 18. Miejsce startu: Brama Targowa w Elblągu Wydarzenie objął honorowym patronatem Witold Wróblewski prezydent Elbląga

Łukasz Mierzejewski, biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu