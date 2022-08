Z MOSiR-em nie ma nudy

W minionym tygodniu Wakacji z MOSiR-em działo się jak zwykle dużo dobrego. Wspólnie z mieszkańcami aktywnie spędziliśmy czas na świeżym powietrzu korzystając z uroków Elbląga. W harmonogramie imprez nie zabrakło sportowych turniejów, ale także zajęć edukacyjnych.

Tor przeszkód na rowerkach wodnych (wtorek)

Na rzece Elbląg wodny tor przeszkód pokonywały osady na rowerach wodnych. W tej zabawie wzięło udział wielu chętnych, w tym rodziny z dziećmi. Każdy uczestnik mógł spróbować swoich sił i bezpłatnie przekonać się jak przyjemnie można spędzić czas, wykorzystując wodne atrakcje. Za pokonanie trasy każdy otrzymywał słodką nagrodę. Zobacz zdjęcia.

Spacery z leśnikiem (wtorek)

Kolejny spacer z leśnikiem w te wakacje za nami. Grupa turystów i mieszkańców Elbląga wyruszyła na trasę, po ścieżkach Bażantarni. W tym spacerze naszym celem była Góra Belweder. Poszliśmy więc pięknymi szlakami, aby posłuchać o gatunkach roślin i ptaków. Nasz przewodnik odpowiadał na pytania i przypominał historię ciekawych miejsc w parku. W trakcie spaceru uczestnicy otrzymali słodkie wsparcie energetyczne. Fotorelacja tutaj.

Jazda na rolkach z UKS Szóstka (wtorek)

Na torze Kalbar odbywają się cykliczne zajęcia prowadzone przez trenerów łyżwiarstwa figurowego i jazdy na rolkach. Nauczycie się tutaj m.in. ciekawych figur, a przede wszystkim spędzicie świetnie czas na świeżym powietrzu.

Turniej siatkówki 3x3 (środa)

Na boiskach wewnątrz Toru Wrotkarskiego Kalbar odbył się drugi wakacyjny turniej siatkówki 3×3. W tej ciekawej odmianie klasycznej dyscypliny najlepszą ekipą zostały Chude Byki, które pokonały drużynę Truso 21:12. W spotkaniu o trzecie miejsce Mar-El ograł Zemstę Majora 21:17.

Zajęcia na rolkach z Wikingami (czwartek)

Wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym Wikingowie wystartowaliśmy z cyklem zajęć sportowych, które odbywają się na torze Kalbar. Tutaj nauczycie się jazdy na rolkach i poznacie podstawy gry w hokeja, ale nie zabraknie również zajęć ogólnorozwojowych. Bezpłatne zajęcia odbywają się przez całe wakacje w czwartki o godzinie 17.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś Elbląg (poniedziałek, środa, piątek)

Trzy razy w tygodniu o 18:30 towarzyszymy grupie Team Karaś Elbląg podczas tradycyjnych treningów biegowych, które odbywają się na terenie Bażantarni. Zbiórka uczestników organizowana jest przy muszli koncertowej, a udział w treningu może wziąć każdy miłośnik biegania w terenie.

Strefa gier i zabaw dla dzieci na lodowisku Helena (poniedziałek-piątek)

Przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku, między 9 a 15, możecie bezpłatnie korzystać ze strefy gier i zabaw na lodowisku Helena. Na miejscu czekają stoły do cymbergaja i piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej i koszykówki, stoły do tenisa stołowego, boisko do badmintona oraz mini tor do kręgli.

Biegi na orientację (sobota)

Był to idealny sposób na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu, jednocześnie unikając upalnego słońca. W Bażantarni ugościliśmy kilkadziesiąt osób, w tym rodziny z dziećmi, którzy wspólnie ruszyli w głąb lasu poszukując punktów kontrolnych. Dla uczestników były przygotowane mapy, dyplomy oraz słodkie upominki.

Tor Kalbar (codziennie)

Boiska do siatkówki/koszykówki, piłki ręcznej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do Waszej dyspozycji. Do końca wakacji możecie korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 od godziny 9 do 21. Przypominamy o konieczności rezerwacji kortów tenisowych, a także kolejnych imprezach w ramach programu Wakacje z MOSiR-em.

