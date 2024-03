Za nami rowerowy weekend

Wiosna w kalendarzu sprawiła, że nadszedł czas na rozpoczęcie rowerowego sezonu. W sobotę w ramach wagarów pokonaliśmy 15 km elbląskimi ścieżkami, a w niedzielę wyruszyliśmy na marcową odsłonę Miejskich Wycieczek Rowerowych, podczas której odkrywaliśmy źródła rzeki Baudy w Milejewie. Zobacz zdjęcia

Rowerowe wagary rozpoczęły się o godzinie 11:00 od pokonania symbolicznego okrążenia na torze Kalbar przy ul. Agrykola. Potem uczestnicy ruszyli elbląskimi ulicami w kierunku Modrzewiny. Przejazd zakończył się w Bażantarni, gdzie na polanie z wiatami na rowerzystów czekało ognisko i kiełbaski. Pomimo deszczu 17 osób kręciło z nami kilometry, w tym dzieci i młodzież.

W niedzielę pogoda była już bardziej sprzyjająca i na pierwszą wiosenną Miejską Wycieczkę Rowerową stawiły się 32 osoby. Wycieczka rozpoczęła się przy pętli na ul. Ogólnej o godzinie 10:00, skąd rowerzyści ruszyli ul. Fromborską w kierunku Krasnego Lasu i Jeleniej Doliny. Każdy uczestnik otrzymał mapę turystyczną podarowaną przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, która z pewnością przyda się podczas wycieczek rowerowych i pieszych.

Celem rowerowego spotkania były źródła rzeki Baudy, o której po dotarciu na miejsce opowiadał Leszek Marcinkowski z PTTK. Bauda to rzeka długości 54 km płynąca przez Wysoczyznę Elbląską, Równinę Warmińską i uchodząca do Zalewu Wiślanego niedaleko Fromborka. Na przeważającym odcinku ma charakter rzeki górskiej, a jej dorzecze zaliczane jest do dorzecza Wisły.

Podczas wyprawy uczestnicy szukali również pierwszych oznak wiosny. Wycieczka do Elbląga zjechała planowo w okolicach godziny 14:00.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salon-Serwis Rowerowy Wadecki, Gminą Elbląg i Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej.