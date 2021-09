Za nami XXIII edycja Elbląg Cup

Za nami kolejny bo już XXIII Elbląg Cup 2021 - Otwarte Mistrzostwa Polski w pięciu dyscyplinach (tenis stołowy, rolki, judo, siatkówka, boccie). Trzy dni zmagań przyniosły wiele medali oraz radości z samych startów. Zobacz fotoreportaż.

Wyniki mistrzostw przedstawiają się następująco:

Rolki:

Do zmagań na torze wrotkarsko-łyżwiarskim Kalbar w Elblągu przystąpiło 15 osób na dystansie 333m, 666m, 1000m, przydzielonych do odpowiednich grup startowych. Do turnieju zawodników przygotowywała trener Aneta Rękas-Woźna.

Dystans 333m

1 miejsce Anna Rybicka

2 miejsce Weronika Fercho

2 miejsce Julia Zimirowska

Dystans 666m

1 miejsce Katarzyna Ziółkowska

2 miejsce Agnieszka Strąk

3 miejsce Natalia Miękus

Dystans 1000m

1. Kamil Musik

2. Michał Weroński

3. Tomasz Żbikowski

Tenis stołowy:

Do zmagań na Sali Mlexer w Elblągu przystąpiło 20 osób, przydzielonych do odpowiednich grup startowych, mecze rozegrane systemem każdy z każdym. Do turnieju zawodników przygotowywał trener Ryszard Grzelak.

Grupa wózki

1 miejsce Tomasz Kłosiński

2 miejsce Kamil Grzanka

Grupa kobiety

1 miejsce Katarzyna Ziółkowska

2 miejsce Agnieszka Strąk

3 miejsce Anna Rybicka

Grupa A

1 miejsce Grzegorz Demczuk

2 miejsce Paweł Burzykowski

3 miejsce Kamil Obuchowski

Grupa B

1 miejsce Michał Warno

2 miejsce Michał Weroński

3 miejsce Mateusz Bielecki

Grupa C

1 miejsce Michał Bryl

2 miejsce Adam Wiśniewski

3 miejsce Arkadiusz Ligoda

Grupa D

1 miejsce Robert Pal

2 miejsce Krzysztof Burzykowski

3 miejsce Tomasz Żbikowski

Boccia:

Do zmagań na Sali III LO w Elblągu przystąpiło 8 par dwuosobowych, mecze rozegrane systemem każdy z każdym. Do turnieju zawodników przygotowywali trenerzy: Aneta Rękas-Woźna oraz Aleksandra Wojtaszek.

1 miejsce para: Luiza Sobiecka + Julia Zimirowska

2 miejsce para: Kamil Grzanka + Robert Pal

3 miejsce para: Kubicka Estera + Tomasz Żbikowski

Siatkówka:

Do rywalizacji przystąpiło 5 zespołów Fabian Siata Opole, Siata Team Gdańsk, Siata Judo Fight Club Warszawa, IKS ATAK Elbląg dwa zespoły. Rozgrywki odbyły się systemem każdy z każdym.

Klasyfikacja końcowa:

1 miejsce IKS ATAK 1

2 miejsce Fabian Siata Opole

3 miejsce IKS ATAK 2

Judo

Na tatami zmierzyło się ponad 60 judoków z takich klubów jak:

UKS OKAY OPOLE, UKS Ada Judo Fun z Gdańska, UKS I LO Opole , UKS FIGHT CLUB z Warszawy i Klub IKS ATAK Elbląg.

Starty poprzedził trening obserwowany, który miał na celu przydzielenie zawodników do odpowiednich grup sprawnościowych.

Wyniki poszczególnych grup:

GRUPA SPRAWNOŚCIOWA 1-2

-81 KG

I m KOSTKA MIROSŁAW- IKS „ATAK” ELBLĄG

II m KUBIAK KAMIL – UKS ADA JUDO FUN

III m PRZYBYŁA DANIEL – UKS 1 LO OPOLE

-90 KG

I m WEROŃSKI MICHAŁ – IKS „ATAK” ELBLĄG

II m BRYL MICHAŁ – IKS „ATAK” ELBLĄG

III m WIECZOREK KRZYSZTOF – UKS 1 LO OPOLE

+100 KG

I m SZYMANIEC FABIAN – UKS 1 LO OPOLE

GRUPA SPRAWNOŚCIOWA 3

-48 KG

I m TELESZ MARTA – UKS OKAY OPOLE

II m MIERZWIŃSKA MARIA – IKS „ATAK” ELBLĄG

-66 KG

I m MISZKOWSKI MICHAŁ – UKS JUDO FIGHT CLUB

II m KULIK DASTIN – IKS „ATAK” ELBLĄG

-73 KG

I m WIŚNIEWSKI ADAM – IKS „ATAK” ELBLĄG

II m WASYLISZYN PIOTR – UKS OKAY OPOLE

III m TREPLIŃSKI OLIWIER –UKS ADA JUDO FUN

IV m ZIMNY ADAM – UKS ADA JUDO FUN

-81 KG

I m LISZCZ MARCIN – IKS „ATAK” ELBLĄG

II m PIETRUSKA ADAM – UKS 1 LO OPOLE

III m SOLUCH ARKADIUSZ – UKS OKAY OPOLE

GRUPA SPRAWNOŚCIOWA 4

- 30 KG

I m ODALSKI IGOR – UKS JUDO FIGHT CLUB

II m SPYTEK POLA – UKS JUDO FUGHT CLUB

II m WŁODARCZYK ŁUKASZ – UKS JUDO FIGHT CLUB

- 60 KG GRUPA A

I m CHEEREK MIKOŁAJ – UKS ADA JUDO FUN

II m RYBICKA ANNA – IKS „ATAK” ELBLĄG

III m WASILKOWSKI PATRYK – UKS ADA JUDO FUN

-60 KG GRUPA B

I m SAJKOWSKI KACPER- UKS 1 LO OPOLE

II m SMOLINIEC AMELIA – UKS ADA JUDO FUN

III m GRUSZCZYŃSKA NICOLA – UKS 1 LO OPOLE

- 60 KG GRUPA C

I m BIELECKI MATEUSZ –IKS „ATAK” ELBLĄG

II m WIŚNIEWSKI ADAM – UKS JUDO FIGHT CLUB

III m JURECKI TOMASZ – UKS OKAY OPOLE

-73 KG GRUPA A

I m PAŁKA MATEUSZ – UKS OKAY OPOLE

II m MIKUSEK STANISŁAW – UKS JUDO FIGHT CLUB

-73 KG GRUPA B

I m SZUMSKI KONRAD – IKS „ATAK” ELBLĄG

II m TRUCHAN JAN – UKS ADA JUDO FUN

III m BRÓZIO MICHAŁ – UKS ADA JUDO FUN

IV m SIUDYŁA BARTOSZ – UKS ADA JUDO FUN

-90 KG

I m MAJEWSKI MATEUSZ – IKS „ATAK” ELBLĄG

II m DYAS TOMASZ – UKS ADA JUDO FUN

III m SZYDLIK SEBASTIAN – IKS „ATAK” ELBLĄG

-100 KG

I m MAJEWSKI SEBASTIAN- IKS „ATAK” ELBLĄG

II m WILCZEK DOMINIK – UKS OKAY OPOLE

III m GERLACH KAROL – UKS ADA JUDO FUN

+100 KG

I m ZAWIŚLAK MICHAŁ – UKS OKAY OPOLE

+78 KG

I m GRDEŃ KAMIL –IKS „ATAK” ELBLĄG

II m STRĄK AGNIESZKA – IKS „ATAK” ELBLĄG

III m ZIÓŁKOWSKA KATARZYNA – IKS „ATAK” ELBLĄG

GRUPA SPRAWNOŚCIOWA 5

- 50 KG

I m SIEJKA RADOWSŁAW- UKS ADA JUDO FUN

II m PAJDAK MARYSIA – UKS ADA JUDO FUN

III m GALLA ELŻBIETA – UKS ADA JUDO FUN

IV m BŁAŻEJCZYK MICHAŁ – UKS ADA JUDO FUN

- 70 KG

I m ZAJĄC AGNIESZKA – UKS ADA JUDO FUN

II m KAPEŁUŚ KINGA – IKS „ATAK” ELBLĄG

- 73 KG

I m SMOLINIEC MACIEJ – UKS ADA JUDO FUN

II m FERCHO WERONIKA – IKS „ATAK” ELBLĄG

III m KIEDROWICZ PIOTR – UKS ADA JUDO FUN

IV m DANIEL DAWID – IKS „ATAK” ELBLĄG

GRUPA NE WAZA

-73KG

I m STELMACH PIOTR – UKS 1 LO OPOLE

II m REPLIŃSKI WOJCIECH – UKS ADA JUDO FUN

Obsada sędziowska w składzie Włodzimierz Narewski i Janusz Pawlak sprawowała opiekę nad przepisowym i bezpiecznym przebiegiem zawodów w judo.

Zawodników IKS ATAK Elbląg do turnieju przygotowywali trenerzy Paulina Dąbrowska i Michał Dąbrowski.

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe gadżety, dyplomy, medale oraz puchary.

Podczas otwarcia turnieju towarzyszył nam:

Pan Arkadiusz Kolpert- Dyrektor Departamentu Sportu i Rekreacji w Elblągu,

Pełnomocnik Prezydenta do spraw Osób Niepełnosprawnych,

Pan Kazimierz Falkiewicz i Członek zarządu PZ Judo Pan Tomasz Gadaj.

Zakończenie uświetnił koncert Zespołu LAZARKI.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON oraz Województwo Warmińsko Mazurskie Warmia-Mazury