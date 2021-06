Zapisy na Biegu Piekarczyka do poniedziałku. Uwaga na zmiany!

Do największej imprezy biegowej w Elblągu został jedynie tydzień, ale czas na zapisy kończy się w poniedziałek (14 czerwca) o godz. 12. XII Bieg Piekarczyka odbędzie się w niedzielę, 20 czerwca, a dzień wcześniej na Torze Kalbar będą rywalizowały dzieci i młodzież w ramach Mini Biegu Piekarczyka. Zapoznaj się z nowymi informacjami dotyczącymi tej imprezy.

Elbląski Bieg Piekarczyka odbędzie się w następny weekend (19-20 czerwca). Pierwszego dnia na Torze Kalbar będą zmagać się dzieci i młodzież do 13 roku życia, podzieleni zgodnie z kategoriami wiekowymi. Po zawodach odbędzie się tam festyn z licznymi atrakcjami. Natomiast bieg ulicami miasta na dystansach 10 km i 5 km zaplanowany jest na niedzielę, 20 czerwca.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie wytycznymi w imprezach tego typu może uczestniczyć jednocześnie do 250 osób. W związku z tym zaplanowane zostały trzy osobne starty:

– godz. 9.00 – bieg kobiet (we wszystkich kategoriach wiekowych) oraz mężczyzn powyżej 50 roku życia – kategorie: M 50 (50-59 lat), M 60 (60-69 lat) i M 70+ (70 lat i starsi)

– godz. 11.00 – start biegu mężczyzn w pozostałych kategoriach wiekowych: M 16 (16-19 lat), M 20 (20-29 lat), M 30 (30-39 lat), M 40 (40-49 lat) plus zawodnicy z kategorii M 50 z najlepszymi czasami z dwóch ostatnich edycji Biegu Piekarczyka (decyduje organizator)

– godz. 13.00 – start Biegu Towarzyszącego (5 km).

Bardzo ważne jest to, że nie ma możliwości zmiany przez uczestnika godziny startu, każdy zawodnik musi wystartować zgodnie z powyższym podziałem.

Oprócz tego warto przypomnieć, że nadal trwają jeszcze zapisy na biegi dla dzieci i dorosłych. Koniec zapisów nastąpi w najbliższy poniedziałek, 14 czerwca, o godz. 12. Dotyczy to również osób, które zapisały się na bieg, ale jeszcze nie dokonały płatności. W przypadku braku opłaty we wskazanym terminie osoby te zostaną usunięte z listy startowej. Aby wziąć udział w Biegu Piekarczyka na 5 lub 10 km lub zgłosić dziecko do Mini Biegu Piekarczyka należy wejść na oficjalną stronę wydarzenia - biegpiekarczyka.pl. W zakładce zgłoszenia zamieszczona jest instrukcja dotycząca zapisów. Na stronie tej dostępne są również wszelkie informacje związane z tą imprezą – regulamin, tras i wiele innych szczegółów.

Sponsorami głównymi XII Elbląskiego Ulicznego Biegu Piekarczyka są: WAITW – firma spawalnicza i biuro pracy oraz American Home Biuro Nieruchomości, a sponsorem strategicznym Studio Łazienkowe Awangarda. Partnerami wydarzenia są: 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie 4 W-M Brygada Obrony Terytorialnej, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu oraz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków. Organizatorami Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy nad imprezą objął Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.