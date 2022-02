Zapisz się na Bieg Piekarczyka już dziś

Na ten moment czekało wielu biegaczy. Ruszają zapisy na kolejną, XIII edycję Biegu Piekarczyka. Start największej imprezy biegowej w naszym mieście odbędzie się w niedzielę, 5 czerwca 2022 roku. Pobiegnij razem z nami nową trasą.

W Biegu Głównym ruszymy na 10 km trasę, składającą się z 2 pętli. W trakcie tych zawodów odbędzie się także bieg drużynowy oraz Bieg Towarzyszący na 5 km. Warto dodać, że zawodniczki i zawodnicy na obu dystansach wystartują w jednej grupie. Ale zanim na trasę wyruszą dorośli, swoją zabawę rozpoczną najmłodsi. W efekcie całe nasze wydarzenie odbędzie się jednego dnia.

Rozpoczniemy tradycyjnie od Mini Biegu Piekarczyka, dla dzieci w wieku od 0-14 lat. Pierwszy bieg ruszy o 8:50, a starty będą odbywać się od najstarszych do najmłodszych uczestników. Sportowa zabawa toczyć się będzie na 6 dystansach: 50, 100, 200 (dwie kategorie wiekowe), 300, 400 i 600 m. Trasy i pętle będą wyznaczone na ul. Teatralnej. Po wbiegnięciu na metę każdy otrzyma pamiątkowy medal.

Drugą częścią imprezy będą biegi na 5 i 10 km, których uroczysty start odbędzie się o 11:00. Cała grupa ruszy na nową trasę, która będzie znakomitym urozmaiceniem biegowego święta. Na początek peleton z ul. Teatralnej skieruje się na ulicą Nowowiejską, a później uczestnicy pojawią się na ulicach: Traugutta, Grota-Roweckiego, Armii Krajowej, Pocztowej, Rycerskiej, Wigilijnej, Świętego Ducha, Wodnej, Wałowej, Stoczniowej, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Niskiej, Browarnej, wbiegną na rondo Zamech i na metę na ul. Teatralnej. Zobacz trasę. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Najlepsi w kategorii generalnej i w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną wyróżnieni dodatkowo statuetkami i nagrodami pieniężnymi.

Na 10 km mogą wystartować osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 16 lat. W Biegu Towarzyszącym na 5 km minimalny wiek to 14 lat. Wpisowe imprezy to 50 zł od osoby za biegi na 10, 5 km oraz w rywalizacji drużynowej. Natomiast 20 zł to opłata za uczestnictwo w Mini Biegu Piekarczyka.

Zgłoszenia zarówno do biegów dzieci, jak i dorosłych będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. Wchodząc na tę stronę i klikając w menu „Zgłoszenia” i „Formularz zgłoszeniowy”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system Elektroniczne Zapisy. Każdy uczestnik może także nabyć oficjalną koszulkę Biegu Piekarczyka w cenie 25 zł.

Szczegóły dotyczące zapisów, opłat i warunków uczestnictwa są dostępne w regulaminie Biegu Piekarczyka.

Organizatorami XIII edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad Biegiem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.