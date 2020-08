Zapisz się na turniej siatkówki plażowej

Podczas każdych wakacji słoneczna pogoda zachęca do aktywności sportowych. W niedzielę, 16 sierpnia, na piaszczystym boisku przy Tawernie Tortuga odbędzie się kolejny turniej siatkówki plażowej, a do wygrania będzie puchar dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Plażowa odmiana siatkówki jest stałym elementem "Wakacji z MOSiR-em". Każdy turniej przyciąga liczną grupę uczestników. W imprezie biorą udział amatorzy, którzy pokazują jednak wysoki poziom umiejętności siatkarskich.

– Serdecznie zapraszam do udziału w turnieju siatkówki plażowej – mówi dyrektor MOSiR Andrzej Bugajny. – Jest to kolejna z wielu imprez sportowych, które organizujemy w te wakacje dla mieszkańców naszego miasta. Myślę, że znów będziemy świadkami gry na wysokim poziomie – dodaje.

Na liście startowej znajdują się najróżniejsze zespoły, a czasem tworzą się rodzinne drużyny. Przede wszystkim najważniejsza jest dobra zabawa, a nuta sportowej rywalizacji dodaje emocji. Szczególnie, że zawody przyciągają zaciekawionych kibiców, co dodaje imprezie prestiżowego charakteru.

Zgłoszenia do turnieju o Puchar Dyrektora MOSiR w Plażowej Piłce Siatkowej przyjmowane będą do czwartku, 13 sierpnia, do godz. 23:59 na adres imprezy@mosir.elblag.eu. W treści maila należy podać nazwę zespołu, skład drużyny (imię i nazwisko zawodników), miejscowość z jakiej zespół pochodzi oraz numer kontaktowy do kapitana zespołu. Ilość drużyn jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w zawodach jest bezpłatny. Początek siatkarskich zmagań zaplanowano na godz. 9, natomiast odprawa techniczna z kapitanami odbędzie się kwadrans wcześniej.

Zapraszamy do uczestniczenia w pozostałych wydarzeniach w ramach Wakacji z MOSiR-em. Więcej szczegółów na stronie MOSiR.