Żarty się skończyły

Piątek: GKS Tychy. Sobota: Enea Basket Piła. Niedziela: Sokół Basket Żary. Tak wygląda weekendowy plan koszykarzy Elbasketu. Podopieczni Arkadiusza Majewskiego w Pile zagrają w półfinale baraży o II ligę koszykarzy.

Zasady są proste: trzy dni, po jednym meczu z każdym rywalem, dwie pierwsze drużyny awansują do turnieju finałowego. Turniej półfinałowy koszykarskich baraży Basketball Elbląg zagra w Pile, a rywalami elblążan będą: GKS Tychy, Enea Basket Piła i Sokół Basket Żary.

- Można powiedzieć, że przygotowujemy się do tego turnieju od początku roku. Po zakończeniu rundy zasadniczej przez tydzień mieliśmy trochę cięższe treningi, stopniowo zmniejszając obciążenia. Skupiliśmy się na nowych elementach taktycznych i szlifowaniem gry w ataku pozycyjnym. Poza grami wewnętrznymi rozegraliśmy sparing w Gdańsku z drużyną Politechniki, gdzie mieliśmy okazję przećwiczyć nowe elementy taktyki. Sparing dał nam sporo odpowiedzi zarówno pozytywnych, jak i negatywnych - mówi Aleksander Klonowski z Energii Basketballu Elbląg.

Przypomnijmy: elblążanie wygrali warmińsko-mazursko-pomorską grupę III ligi z imponującym bilansem 18 zwycięstw, 0 porażek. Tylko że to już nie ma żadnego znaczenia. Gra zaczyna się od nowa.

W piątek: GKS Tychy

Turniej półfinałowy elblążanie zaczną od meczu z GKS Tychy (godzina 16.30). - Tychy są zapleczem pierwszoligowca, więc na co dzień mogą trenować z graczami z I ligi - informuje Aleksander Klonowski.

Trzecioligowy GKS Tychy zajął trzecie miejsce w śląsko-opolskiej grupie. Tam rozgrywki były podzielone na dwa etapy. W rundzie zasadniczej (z udziałem drużyn z województwa śląskiego) tyszanie zajęli drugie miejsce z bilansem 15-3. W fazie play off (z udziałem drużyn z województwa opolskiego w ćwierćfinale pokonali trzecią drużynę w woj. opolskim Start Meble Dobrodzień (111:59 u siebie i 102:78 na wyjeździe), w półfinale ulegli zwycięzcy podgrupy opolskiej Weegree KU AZS Politechnice Opolskiej (58:86 na wyjeździe 74:62 u siebie, 71:95 na wyjeździe). W meczu o trzecie miejsce 2:1 pokonali drugi na Opolszczyźnie Smyk Prudnik (70:82 u siebie, 73:56 na wyjeździe i 62:53 u siebie).

W tyskiej drużynie warto zwrócić uwagę na zdobywcę największej liczby punktów w całej śląskiej podgrupie. Artur Danielak (rocznik 2022) w 25 meczach rzucił 398 oczek, co daje średnią 15,9 pkt na mecz. Celnych rzutów „za trzy“ odnotował 37, śr. na mecz 1,5. W pierwszej dziesiątce koszykarzy z województwa śląskiego w III lidze, którzy zdobyli największą ilość punktów jest aż czterech zawodników tyskiej drużyny.

Pierwszoligowe GKS Tychy w niedzielę (14 kwietnia) gra mecz ligowy w Warszawie z miejscową KKS Polonią.

Fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

W sobotę: Enea Basket Piła

- Piła jest z zawsze silnej grupy wielkopolskiej i są gospodarzem turnieju - mówi Aleksander Klonowski.

Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie, to właśnie zespoły z Wielkopolski stanęły na drodze Elbasketowi w barażach. Elblążanie przegrali wówczas tylko trzy mecze i wszystkie z zespołami z Wielkopolski, które w komplecie wywalczyły awans.

Enea Basket Piła wygrała swoją grupę III ligi. Rozgrywki toczyły się w dwóch etapach. Pierwszy etap pilanie zakończyli na pierwszym miejscu z bilansem 9-1, w drugim (w którym walczono o awans do baraży) również triumfowali z bilansem 9-2. Co ciekawe, wszystkie trzy porażki pilscy koszykarze odnieśli we własnej hali. Warto zwrócić uwagę, że dwa pierwsze zespoły w grupie wielkopolskiej zakończyły rozgrywki z 18 punktami na koncie. Basket Piła wyprzedził drugi w tabeli Basket Team Suchy Las lepszym stosunkiem koszy w bezpośrednim pojedynku.

W lidze najwięcej oczek dla pilskiej drużyny zdobyli: Grzegorz Jankowski (261 w 15 meczach; śr. 17,4) i Tomasz Pochylski (258 w 15 meczach, śr. 17,2). Są to jedyni zawodnicy Enei Basket w pierwszej dziesiątce koszykarzy wielkopolskiej grupy III ligi.

W niedzielę: Sokół Basket Żary

- Dla nas zupełna niewiadoma - mówi Aleksander Klonowski.

Sokół to wicemistrz lubusko-dolnośląskiej grupy III ligi. Zespół z Żar rozgrywki zakończył z bilansem 13-3 w dziewięciodrużynowej lidze. Do pierwszego Basketu Legnica stracił punkt. Ciekawostką jest fakt, że najbardziej punktodajny koszykarz Sokoła Radosław Barcz jest dopiero 19. w klasyfikacji najlepszych strzelców tej grupy. Koszykarz Sokoła w 14 spotkaniach rzucił 193 punkty, co daje średnią 13,79 punktu na mecz.

- W zasadzie w przypadku wszystkich zespołów nie jesteśmy wstanie powiedzieć za wiele. Na pewno na tym etapie nie ma słabych drużyn, każdy będzie chciał wygrać. Jedziemy do Piły pełni optymizmu i wiarą w końcowy sukces - kończy Aleksander Klonowski.

Dziennikarz portElu będzie na miejscu obserwował zmagania naszych koszykarzy. Postaramy się oddać klimat barażowego turnieju w naszych artykułach. Transmisję w meczów można oglądać na platformie na kanale Polskiego Związku Koszykówki na platformie YouTube.

Terminarz meczów:

12 kwietnia 16:30: Energa Basketball Elbląg – GKS Tychy - transmisja tutaj

13 kwietnia 19:00: KS Basket Piła – MKS Sokół Basket Żory - transmisja tutaj

14 kwietnia 11:00 MKS Sokół Basket Żary – Energa Basketball Elbląg - transmisja tutaj