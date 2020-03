Zawodniczki Truso zasilą Start

Kolejne dwie szczypiornistki MKS Truso Elbląg będą reprezentować EKS Start. Tym samym w zespole Andrzeja Niewrzawy będzie już pięć zawodniczek wyszkolonych w naszym mieście.

Kontuzje, które przetrzebiły elbląski zespół, zmusiły trenerów oraz zarząd do szukania rozwiązań personalnych. Póki co poszukiwania objęły lokalny rynek, a konkretnie Truso Elbląg, w którym pod okiem Marty Czapli szkolą się młode adeptki szczypiorniaka. W szeregach EKS gra już wychowanka Truso Paulina Stapurewicz oraz Julia Szulc, niedawno do zespołu znów dołączyła reprezentantka Polski juniorek Wiktoria Tarczyluk. Do grona swoich koleżanek dołączy bramkarka Julia Żarnoch i grająca na pozycji skrzydłowej lub środkowej rozgrywającej Martyna Szulc. -To najbardziej pracowite dziewczynki w grupie - powiedziała o swoich podopiecznych Marta Czapla. - Martynę Szulc i Wiktorię Tarczyluk trenuje odkąd rozpoczęły IV klasę szkoły podstawowej, czyli w sumie siedem lat. Z kolei Julia Żarnoch przyszła do naszego Ośrodka Szkolenia Piłki Ręcznej w IV liceum. Wcześniej była zawodniczką UKS Rozogi, a od zeszłego roku jest naszą. To bardzo pracowita dziewczynka, która przyszła do nas z niedużymi umiejętnościami i przez półtora roku zrobiła ogromny postęp. Martyna też jest bardzo pracowita. To dobry duch, wiodąca postać w moim zespole i do tego bardzo waleczna. To bardzo młode zawodniczki, bo urodzone w 2002 roku, czyli są jeszcze dolnym rocznikiem juniorki. Jeszcze cały przyszły rok będą juniorkami w MKS Truso. Na co dzień będą trenowały w Truso i dodatkowo na zasadzie użyczenia w Starcie. Sezon juniorski już się zakończył, w związku z tym mogłyby już normalnie trenować w Starcie. Większość treningów mamy w godzinach szkolnych, więc nie będzie to kolidowało i jeśli będzie taka potrzeba, to będą mogły też chodzić na zajęcia do Startu. Jest to dla nich duże wyróżnienie, że będą mogły trenować i grać w superlidze - podsumowała trenerka MKS Truso.

Julia Żarnoch i Martyna Szulc miały zadebiutować w barwach EKS 14 marca podczas pojedynku z koszaliniankami. Niestety nie wiemy jeszcze jak długo będą musiały czekać na pierwsze starcie z superligą. Rozgrywki są zawieszone do odwołania.

