Zawody na Torze Kalbar

Na Torze Wrotkarsko-Łyżwiarskim Kalbar w weekend (29-30 stycznia) odbędą się Ogólnopolskie Zawody Dzieci w łyżwiarstwie szybkim. Starty rozpoczną się w sobotę o godz. 10. W zawodach weźmie udział ponad 100 młodych zawodników z różnych części Polski.

Celem organizacji zawodów jest aktywizacja klubów do organizowania naborów oraz zachęcenie do aktywności dzieci i młodzieży. Zawody umożliwią dzieciom udział w startach z rówieśnikami. Oprócz tego stworzą możliwości występu zawodnikom nieposiadającym limitów czasowych, uprawniających do rywalizacji w Pucharze Polski. Dzięki takim imprezom promowane jest także samo łyżwiarstwo szybkie.

Impreza zostanie rozegrana z podziałem na kategorie wiekowe i dystanse:

1. Junior E1- 10 lat i mniej: 167m, 333 m

2. Junior E2-11 lat: 333m, 500m

3. Junior D1-12 lat: 500m, 500m

4. Junior D2-13 lat: 500 m, 500m

5. Sztafeta 4x 400m: sztafeta 4 zawodników x 333m

6. Niezrzeszeni

W zawodach wezmą udział zawodnicy z województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego i Warmińsko-Mazurskiego, łącznie przeszło 100 zawodników. Organizatorem zawodów jest Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego wraz KS Orzeł Elbląg, a współorganizatorem jest Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Warto tu podkreślić, że Prezydent Elbląga Witold Wróblewski podpisał w październiku ubiegłego roku porozumienie o współpracy z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego, który utworzył Łyżwiarskie Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży. Dla wyróżniających się zawodników z Elbląga to szansa na udział w dodatkowych zgrupowaniach szkoleniowych, organizowanych przez PZŁS. Miasto Elbląg w ramach porozumienia bezpłatnie udostępnia elbląskim klubom szkolącym łyżwiarzy szybkich: KS Orzeł i UKS Viking bazę sportową – Kryte Lodowisko Helena przy ul. Karowej oraz Tor Łyżwiarsko-Wrotkarski Kalbar przy ul. Agrykola. Są już pierwsze efekty tej współpracy. Jak informuje Rafał Grążawski, dyrektor biura PZŁS, w ramach tego programu w ubiegłym roku odbyły się centralne zgrupowania szkoleniowe dla najzdolniejszych zawodniczek i zawodników z grup wiekowych: młodzik i junior młodszy. Na torze długim zgrupowanie odbyło się w Tomaszowie Mazowieckim. Uczestniczyło w nim 30 zawodników z całego kraju, w tym dwoje zawodników UKS Viking Elbląg: Emilia Zawisza i Mikołaj Florkowski. W short-tracku podobna akcja odbyła się w Sanoku. W 40-osobowej grupie uczestników znalazło się aż 7 reprezentantów KS Orzeł Elbląg: Amelia Nowakowska, Martyna Górka, Ada Jażdżyńska, Tymon Hryniewicz, Michał Krause, Jan Stosik i Jakub Olak.

W związku z organizacją zawodów na Torze Kalbar nie odbędzie się część ogólnodostępnych ślizgawek. W piątek i sobotę Tor będzie nieczynny, natomiast w niedzielę wystartują tylko ślizgawki o godzinie 16:30 i 18:30. Miłośników jazdy na łyżwach zapraszamy do kibicowania oraz korzystania z Krytego Lodowiska Helena, na którym odbędą się wszystkie ślizgawki zgodnie ze stałym harmonogramem.