Zgłoś drużynę do siatkarskiej ligi MOSiR

Masz swoją siatkarską ekipę? Czas wrócić na parkiet! Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w 20. edycji Awangarda Volley Ligi. Przed nami kolejny sezon amatorskich rozgrywek, w których liczyć będzie się nie tylko wynik pojedynczego spotkania, ale również regularność i walka o jak najlepsze miejsce w końcowej klasyfikacji. Zapisy trwają do 13 września.

Awangarda Volley Liga od lat jest jednym z najważniejszych punktów siatkarskiego kalendarza MOSiR-u. Jubileuszowa, 20. edycja będzie okazją dla amatorskich zespołów do regularnej rywalizacji i wspólnego spędzenia czasu na sportowo. Wszystkie spotkania rozgrywane będą w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwać będą licencjonowani sędziowie.

Każde spotkanie w sezonie zasadniczym będzie składało się z trzech setów, dlatego od pierwszej do ostatniej piłki trzeba będzie zachować koncentrację. Natomiast w finałowej kolejce, w której zespoły powalczą o miejsca 1–3, mecze zostaną rozegrane do trzech wygranych setów. To właśnie wtedy rozstrzygną się losy końcowej klasyfikacji, a najlepszy zawodnik finałów otrzyma również indywidualne wyróżnienie - nagrodę MVP finałów.

Swoją drużynę można zgłosić do 13 września za pośrednictwem formularza Google. Wpisowe wynosi 500 złotych, a o udziale w rozgrywkach decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.

Sponsorem rozgrywek jest Studio Łazienkowe Awangarda.