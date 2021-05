Zgłoś drużynę na Bieg Piekarczyka

W grupie siła. Ta zasada sprawdza się także w sporcie. Warto o tym przypomnieć, ponieważ 20 czerwca odbędzie się XII edycja Biegu Piekarczyka. A wiadomo, że wśród setek zawodników wystartują również całe drużyny. Zgłoś zatem własną i stwórz ekipę na medal.

Biegać można samemu, ale zdecydowanie przyjemniej i weselej jest uprawiać ten sport razem z innymi. Przyjaciółmi, znajomymi, kolegami i koleżankami, zwłaszcza podczas dużych zawodów. Amatorów aktywności fizycznej na świeżym powietrzu nie brakuje, zatem wsparcie i towarzystwo na trasie nietrudno jest znaleźć. Jeżeli więc jesteście grupą biegaczy, czujecie, że tworzycie zgraną paczkę lub jako biegacze jesteście przedstawicielami firmy czy stowarzyszenia lub po prostu lubicie razem przemierzać ciekawe trasy, ta propozycja jest właśnie dla Was.

Podczas Biegu Piekarczyka trwać będzie rywalizacja drużynowa, czyli jedna z najbardziej emocjonujących i zaciętych konkurencji, wpisujących się w każdą kolejną edycję tej największej sportowej imprezy w Elblągu. Każda ekipa musi składać się z minimum 5 osób, więc do zabawy można zaprosić znacznie więcej chętnych. Osoby te oczywiście muszą najpierw zarejestrować swój start w imprezie. Dystans, jaki będą mieli do pokonania zawodnicy z drużyn to 10 km.

Graf. MOSiR

O zwycięstwie będzie decydować suma czasów pierwszych pięciu członków drużyny. To sprawia, że nie wszyscy, w licznej ekipie biegaczy, muszą walczyć o jak najlepszy czas. Skorzystają ci mniej doświadczeni uczestnicy, którzy będą mogli skupić się na czystej rekreacji. W drużynie znajdzie się zatem miejsce dla każdego.

Zgłoszenia całej drużyny dokonuje przedstawiciel lub opiekun grupy. Warunkiem dopuszczenia drużyny do biegu będzie poprawne wypełnienie listy (podajemy imię i nazwisko zawodników oraz nazwę drużyny) i przesłanie jej do dnia 13 czerwca do godz. 23:59 na adres e-mail organizatora: imprezy@mosir.elblag.eu. W tytule należy podać: „XII Bieg Piekarczyka – klasyfikacja drużynowa”.

Przypominamy, że 19 czerwca na Torze Kalbar przy ul. Agrykola odbędzie się Mini Bieg Piekarczyka, połączony z festynem dla dzieci. Każdy uczestnik biegów (Mini Biegu Piekarczyka czy biegów na 5 i 10 km) może wystąpić w oficjalnej koszulce imprezy. Jej koszt to 20 zł. Szczegóły zawodów, zapisy i regulamin dostępne są na stronie biegpiekarczyka.pl.

Sponsorami głównymi XII Elbląskiego Ulicznego Biegu Piekarczyka są: American Home Biuro Nieruchomości oraz WAITW – firma spawalnicza i biuro pracy, a sponsorem strategicznym Studio Łazienkowe Awangarda. Partnerem wydarzenia jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu oraz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków. Organizatorami Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy nad imprezą objął Witold Wróblewski – Prezydent Elbląga.