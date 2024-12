Złota zmiana pokoleń

To była symboliczna zmiana warty w elbląskim łyżwiarstwie. Na Drużynowych Mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie szybkim zawodniczki Olimpii Elbląg były niepokonane. Dwa biegi wygrała kończąca karierę Helena Pilejczyk, dwa - 16-letnia wówczas Erwina Ryś. Swoje dołożyli łyżwiarze i Olimpia wywalczyła tytuł Drużynowych Mistrzów Polski.

W lutym 1972 r. na łyżwiarskim torze w Elblągu odbywały się Drużynowe Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim. Taki turniej rozgrywano od 1946 r. Warto wspomnieć, że w 1967 r. złoto wywalczyli łyżwiarze Orła. W 1972 r. odbywały się zimowe igrzyska olimpijskie w Saporoo (Japonia). Polski Komitet Olimpijski zdecydował o niewysyłaniu do Japonii łyżwiarek i łyżwiarzy szybkich, ze względu na wyniki sportowe, które nie gwarantowały uzyskania dobrych miejsc.

„Ze względu na nie najlepsze warunki atmosferyczne organizatorzy dokonywali cudów, by lód nadawał się do użytku. Wielkie brawa za to, że impreza nie tylko została rozegrana, ale odbywała się na zupełnie przyzwoitym lodzie" - czytamy w tekście „Elbląg łyżwiarską stolicą“ w Głosie Elbląga z 21 lutego 1972 r.

W poprzednich latach łyżwiarze Olimpii niemal etatowo zajmowali drugie miejsce w tych zawodach. W 1969 r.. do złota zabrakło 9 pkt., w 1970 - 7,5 pkt., w 1971 - 5,5 pkt. . W Elblągu mieli ochotę powalczyć o coś więcej. Siłą elblążan były łyżwiarki. I to się potwierdziło. W biegach kobiet rywalki mogły oglądać tylko plecy Olimpijek.

To była zmiana warty w elbląskim łyżwiarstwie szybkim i pokaz siły elblążanek. 16-letnia Erwina Ryś symbolicznie przejęła pałeczkę od Heleny Pijejczyk zajmując dwa razy pierwsze miejsca i dwa razy drugie. Kończąca karierę Helena Pilejczyk wygrała dwa biegi: na 1500 metrów (2,46,7 min.) wyprzedzając swoją klubową koleżankę Erwinę Ryś (2,46,9 min,) i Romanę Troicką z Sarmaty Warszawa (2,51,5 min.). Na 3000 metrów elblążanka wygrała z czasem 5,51,9 min,m przed Erwiną Ryś (5,52,5 min.) i Romaną Troicką (6,08,9 min.).

Krótsze dystanse to już była domena młodej elblążanki. Erwina Ryś wygrała rywalizację na 500 metrów (49,5 sek.) przed Romaną Troicką (51,7 sek.) i Heleną Pilejczyk (52,3 sek.); na 1000 metrów elbląska juniorka triumfowała z czasem 1,44,4 min. przed Heleną Pilejczyk (1,46,0) i Romaną Troicką (1,46,5 min.).

W klasyfikacji kobiet wygrała Olimpia przed Podhalem Nowy Targ, na trzecim miejscu drugi elbląski klub - Orzeł.

W rywalizacji panów elblążanom poszło gorzej i nie zajęli miejsca na podium. Na 500 metrów zwyciężył... elblążanin Henryk Szandala (44,7 sek.), który reprezentował już wówczas Marymont Warszawa. Wyprzedził Józefa Iskrzyckiego z SNPTT Zakopane (45,5 min.) i Grzegorza Wysockiego ze Znicza Pruszków (45,9 sek,). Na 1500 metrów triumfował Józef Iskrzycki (2,23,0 min.) przed Andrzejem Zawadzkim (2,25,5 min.) i Grzegorzem Wysockim (2,25,7 min.). Na 3000 metrów wygrał Józef Iskrzycki (5,10,5 min.) przed Tadeuszem Miką z SNPTT Zakopane (5,18,5 min.) i Grzegorzem Wysockim (5,18,6 min.). Na 5000 metrów zwyciężył Józef Iskrzycki (9,05, 7 min.) przed Henrykiem Szandalą (9,06,3 min.) i Grzegorzem Wysockim (9,06,4 min.). W punktacji mężczyzn triumfowała drużyna SNPTT Zakopane przed Marymontem Warszawa i Zniczem Pruszków.

Zsumowane wyniki kobiet i mężczyzny dały triumf Olimpii Elbląg, która wywalczyła 1760,313 pkt. Na drugim miejscu uplasował się Marymont Warszawa (1774, 608), na najniższym stopniu podium stanęli łyżwiarki i łyżwiarze SNPTT Zakopane z dorobkiem 1806,955 pkt. Tuż za podium uplasowali się zawodnicy Orła Elbląg, którzy zdobyli 1831,613 pkt.

Olimpia Elbląg wystąpiła w składzie: H. Pilejczyk, E. Ryś, K. Skałecka, Ł. Lemańska, I. Lemańska, J. Ganzykowicz, W. Ryś, M. Sidorowicz, J. Wieczorek, B. Frąckiewicz.

„W Elblągu, niestety, nadal nie ma warunków do treningu. Wystarczy dodać, że ostatnio na skutek panującej wiosennej pogody tor wylewany na stadionie Olimpii rozpłynął się i organizatorzy mistrzostw musieli przenieść się na baseny miejskie. Przygotowanie w tych warunkach toru jest zasługą działaczy Olimpii: Eugeniusza Nikodema, Jerzego Dudy, Zygmunta Prokopa i Kazimierza Głogowskiego/“ - możemy przeczytać w tekście „Na torach łyżwiarskich“ w Głosie Elbląga z 25 lutego 1972 r.

Po elbląskich mistrzostwach Erwina Ryś zadebiutowała w reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w biegach sprinterskich (26-27 lutego; Szwecja) i w wieloboju (4-5 marca; Holandia). To był niezwykle udany rok dla elblążanki: została mistrzynią Polski Juniorów oraz wicemistrzynią Polski seniorów w wieloboju.

To były ostatnie Drużynowe Mistrzostwa Polski rozgrywane w tej formule. W latach 1976 - 78 rozgrywano osobne mistrzostwa w kategorii kobiet i mężczyzn. Olimpia Elbląg trzykrotnie zdobywała złoto w mistrzostwach kobiet.