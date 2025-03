Złoto w sambo bojowym z Holandii

Łukasz Cieśla, zawodnik klubu Fighter SAMBO Elbląg zdobył złoty medal na Otwartych Mistrzostwach Holandii SAMBO Dalfsen 2025 w kategorii do 88 kg. W reprezentacji Polski wystąpiło jeszcze trzech innych zawodników elbląskiego klubu.

Łukasz Cieśla za przeciwników miał kolejno zawodników z Niemiec i Francji, pokonując ich na punkty. W decydującej o złotym medalu walce elblążanin zmierzył się z przeciwnikiem z Francji. - Bierność zawodnika francuskiego pod wpływem ciosów Łukasza spowodowała zakończenie walki na korzyść naszego reprezentanta - informuje klub elbląski klub.

W Otwartych Mistrzostwach Holandii Fighter SAMBO Elbląg i kadrę Polski reprezentowali także Jakub Kosiak (wygrana przed czasem z Francuzem, porażka minimalnie na punkty z zawodnikiem z Senegalu), Krzysztof Kraiński (wygrana walka przed czasem z zawodnikiem z Francji, druga walka przegrana na punkty również z reprezentantem Francji), Julian Rynkowski (zawalczył w jednym starciu prowadząc znacznie prawie do końca spotkania. Walkę tuż przed końcem zakończył rzut zawodnika z Bułgarii , który zdobył tym samym przewagę o jeden punkt za kontrowersyjnie punktowany rzut).

Reprezentacja Polski w sambo wraca do kraju na krótki odpoczynek, by następnie przygotowywać się do kwietniowych Mistrzostw Europy Sambo na Cyprze.