Złoty hat-trick Julii Piaseckiej w Bydgoszczy

Nie dała szans rywalkom i wygrała sześć na sześć wyścigów. Julia Piasecka ze skompletowanym złotym hat-trickiem wraca z Mistrzostw Polski Juniorów w Bydgoszczy. Zobacz, jak poradzili sobie pozostali Elblążanie.

W weekend na torze Brdyujście w Bydgoszczy rozegrano Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. Impreza rozpoczęła się znakomicie dla kajakarzy elbląskiego klubu Silvant Kajak – w piątek (31 lipca) nasi reprezentanci zdobyli dwa złote krążki. Juniorka Julia Piasecka triumfowała na 500 metrów, a juniorzy młodsi – Bogumił Daczkowski, Kacper Dębowski, Arkadiusz Wieteska i Rafał Stańczewski – okazali się bezkonkurencyjni w konkurencji K4 na tym samym dystansie.

A to był dopiero początek złotych żniw. W Bydgoszczy Julia Piasecka sięgnęła po efektowny hat-trick. W sobotę nie dała rywalkom szans na 1000 metrów. Najpierw wygrała bieg eliminacyjny, co zapewniło jej bezpośredni awans do finału A. W walce o swój drugi złoty medal potrzebowała zaledwie 4:18,38 minuty. Nad drugą Oliwią Borucką z KKW 1929 Kraków wypracowała 1,48 sekundy przewagi, a trzecią Milenę Włodarczyk z Kopernika Bydgoszcz wyprzedziła aż o 5,15 sekundy.

Kolejny sukces Julia Piasecka skompletowała dzisiaj (2 sierpnia), najszybciej pokonując trasę 200 metrów. Scenariusz był powtarzalny: najpierw pewna wygrana w eliminacjach, a następnie popis w finale zakończony rezultatem 44,23 sekundy. Druga na mecie Anastazja Michalska z Zawiszy Bydgoszcz zostala w tyle o 0,54 sekundy, natomiast trzecia Kinga Chojnacka ze Zrywu Wolsztyn straciła do elblążanki 1,88 sekundy.

Podsumowując: na bydgoskich zawodach Julia Piasecka startowała w sześciu wyścigach i... każdy z nich zakończyła na pierwszym miejscu.

O krok od podium znalazł się też junior młodszy Rafał Stańczewski w konkurencji K1 na 5000 metrów. Po emocjonującej walce przypłynął na metę czwarty z czasem 19:34,92 minuty. Do pierwszego Fortunata Łakomego z Victorii Wałcz stracił 49,42 sekundy, a do miejsca medalowego zabrakło mu niespełna 15,09 sekundy. Srebrny medal wywalczył Jakub Gaber z Gpower Gorzów, brązowy – Jakub Błaszkiewicz ze Sparty Augustów.

Warto też odnotować piąte miejsce w finale A elbląskiej osady w składzie Bogumił Daczkowski i Arkadiusz Wieteska na 1000 metrów. Elblążanie przepłynęli ten dystans w czasie 3:51,10 minuty, tracąc do zwycięskiej osady Kopernika Bydgoszcz 6,94 sekundy. Srebro przypadło zawodnikom Victorii Wałcz, a brąz wywalczył Włókniarz Chełmża.