Złoty podrzut Tomasza Talewicza

Emocji na Mistrzostwach Polski w podnoszeniu ciężarów do lat 20 nie brakowało. Elblążanin Tomasz Talewicz z LUKS Meyer Elbląg wywalczył brązowy medal w wadze powyżej 109 kilogramów.

W weekend w Zamościu odbyły się Mistrzostwa Polski do lat 20 w podnoszeniu ciężarów. W niedzielę (21 kwietnia) rywalizowali zawodnicy w wadze powyżej 109 kilogramów, wśród nich Tomasz Talewicz z LUKS Meyer Elbląg.

Podopieczny Grzegorza Rajkowskiego zaczął źle - od dwóch nieudanych podejść do 150 kilogramów w rwaniu. Trzecia próba zakończyła się pełnym sukcesem - Tomasz Talewicz podniósł 150 kilogramów, co dało mu brązowy medal w rwaniu. Pierwszy po tej części był Szymon Ziółkowski z wynikiem 165 kg (nowy rekord Polski do lat 20) przed Markiem Gugałą, który poderwał 151 kg.

Druga część pojedynku o medale miała bardzo emocjonujący przebieg. Dość napisać, że najlepsi zawodnicy zaatakowali rekord Polski w podrzucie, nikomu ta sztuka się nie udała. Ale od początku. Tomasz Talewicz rozpoczął od 182 kg, zaliczone, druga próba 192 kg też zaliczona. W trzeciej elblążanin zdecydował się zaatakować rekord Polski i na sztandze znalazło się 194 kg. Niestety się nie udało. Marek Gugała również zaliczył dwie próby z tymi samymi ciężarami. W trzeciej zaatakował 198 kg, ale bezskutecznie. W związku z tym, ze względu na mniejszą wagę ciała, złoty medal w podrzucie przypadł Tomaszowi Talewiczowi.

W dwuboju podopieczny trenera Grzegorza Rajkowskiego podniósł 340 kg, co dało mu trzecie miejsce na zawodach. Zwyciężyli zawodnicy Mazovii Ciechanów: Szymon Ziółkowski (348 kg) przed Markiem Gugałą (341 kg).