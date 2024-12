Trener, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, nauczyciel, a przede wszystkim kawał historii elbląskiej piłki ręcznej. Dziś (24 grudnia) w nocy zmarł Jerzy Ringwelski. Miał 73 lata...

Urodził się 10 stycznia w 1951 r w Czersku. W rodzinnym mieście grał w piłkę ręczną w miejscowym Borowiaku i to właśnie piłka ręczna zdeterminowała jego życie. Ukończył gdańską Akademię Wychowania Fizycznego i po zakończeniu studiów trafił do Elbląga. Z naszym miastem i naszą piłką ręczną związał całe życie.

W latach 1976-77 był asystentem Andrzeja Drużkowskiego w Starcie Elbląg. Razem awansowali najpierw do II, a potem do I ligi. A to był dopiero początek sukcesów. W 1992 r. i 1993 r. prowadzona przez niego drużyna juniorek młodszych Truso Elbląg wywalczyła dwa mistrzostwa Polski juniorek. Po drugim mistrzostwie wrócił na ławkę Startu, który prowadził do 1996 r. W tym czasie elblążanki wywalczyły podwójną koronę - w 1994 r. mistrzostwo oraz Puchar Polski.

- O warsztat pracy się nie obawiałem. Zasięgałem opinii dotyczącej siły, przygotowania ogólnorozwojowego. Pamiętam, że dużo rozmawiałem z lekkoatletami. I to jakoś pomogło. Jeżeli chodzi o przygotowania techniczno-taktyczne, to po przeszło 10 latach pracy jakiś tam warsztat miałem – mówił Jerzy Ringwelski w artykule „Start na tronie w podwójnej koronie“. - Najsłabszą stroną była chyba moja odporność psychiczna, bardzo, ale to bardzo denerwowałem się przed każdym meczem.

- Przed meczami chodził wzdłuż ławki rezerwowych, widać było, że jest bardzo zdenerwowany. Pił kawę za kawą. Kiedy z nim rozmawiałam, to przyznawał się, że nie mógł spać w nocy, bo już żył meczem – wspomina Katarzyna Szklarczuk, zawodniczka tamtej drużyny w wspomnianym tekście. . - Kosztowało go to wówczas dużo zdrowia. Po latach mam takie wrażenie, że trener Jerzy Ringwelski w porównaniu z trenerem Jerzym Cieplińskim więcej z nami rozmawiał. Zapamiętałam też, że podczas omawiania meczów sypał danymi statystycznymi, co było dla nas nowością. Nie bardzo czasami chciałyśmy w te statystyki wierzyć, bo wydawało się, że nie odzwierciedlały tego, co się działo na boisku. Później okazywało się, że to jednak jest tak, jak trener mówił.

Do wspomnianych wyżej sukcesów trener Ringwelski dołożył brązowy medal w 1995 r. Kolejne brązowe medale Start z Jerzym Ringwelskim wywalczył w 1999 r. i 2000 r. W 2000 r. elbląska drużyna sięgnęła też po Puchar Polski.

W 2009 r. prowadzona przez niego drożyna juniorek Truso wywalczyła wicemistrzostwo Polski, rok później - mistrzostwo kraju. To było ukoronowanie procesu szkoleniowego - wcześniej z tą samą drużyną wywalczył srebrny medal mistrzostw Polski młodziczek, dwa brązowe medale na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży (juniorki młodsze)

Pracował też jako nauczyciel w elbląskich szkołach. Zaczął od Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie kilku chłopaków wysłał na treningi piłki ręcznej do Olimpii Elbląg. W 1984 r. ci chłopcy zdobędą mistrzostwo Polski juniorów pod wodzą Bernarda Pniocińskiego.

Jerzy Ringwelski zmarł po długiej chorobie dziś (24 grudnia) w Elblągu. Informacje o uroczystościach pogrzebowych podamy, jak tylko będą nam znane.