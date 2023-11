Zmarł Zdzisław Rogacewicz

Po długiej chorobie dziś (19 listopada) zmarł znany lekarz sportowy Zdzisław Rogacewicz. Miał 90 lat.

Urodził się w 1923 r. Wołkowysku. Po wojnie wraz z rodziną przeprowadził się najpierw do Kwidzyna, a następnie do Elbląga. W naszym mieście ukończył liceum. W tym czasie trenował lekką atletykę pod okiem trenera Witolda Truszkowskiego. Po maturze postanowił zostać lekarzem. Studiował na Akademii Medycznej w Gdańsku, ale nie zapomniał o sporcie. Był zawodnikiem gdańskiej Lechii. Po odbyciu lekarskich stażów wrócił do Elbląga. I znów los związał go ze sportem. Przez długie lata był lekarzem sportowym.

- Gdy w 1960 roku wróciłem do Elbląga po studiach medycznych, rozpocząłem pracę w szpitalu wojskowym jako chirurg. Wówczas poważnie zachorował pan Brzozowski, ówczesny lekarz sportowy i jego żona – farmaceutka – poprosiła mnie, bym go zastąpił w przychodni. I tak już zostało na lata - mówił Zdzisław Rogacewicz w rozmowie z portElem w 2016 r.

Jako lekarz stawiał na nogi elbląskich sportowców, widział ich triumfy i porażki. I najlepiej wiedział, ile zdrowia ich to kosztowało.

Był członkiem Komisji Lekarskiej Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz zasiadał w komisji Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. W ramach obowiązków uczestniczył w zgrupowaniach kadr narodowych w kraju i za granicą.

Uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i nagrodą prezydenta Elbląga w 2003 roku.

O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy, gdy poznamy ich szczegóły.