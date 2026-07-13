Znamy pary I rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski

Pierwsze pucharowe karty zostały odkryte. Poznaliśmy pary I rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski 2026/27, które otwierają rywalizację na Warmii i Mazurach. W pierwszym etapie nie zobaczymy jeszcze seniorskich drużyn dwóch największych elbląskich klubów, ale miasto będzie miało swoich przedstawicieli. Jako pierwsze do walki o awans ruszą zespoły rezerw.

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej rozlosował pary inauguracyjnej rundy Steakownia Store WPP. Rywalizacja rozpocznie się 25 i 26 lipca z udziałem 120 drużyn, wśród których jest dwóch przedstawicieli Elbląga: Olimpia II i Concordia II. Po pierwszym etapie w grze pozostanie już tylko 60 zespołów, do których w II rundzie dołączą kluby zwolnione z inauguracyjnej fazy rozgrywek. Zgodnie z regulaminem są to wszystkie drużyny III ligi oraz trzy najwyżej sklasyfikowane zespoły IV ligi z poprzedniego sezonu, czyli: Olimpia Elbląg, Polonia Lidzbark Warmiński, Stomil Olsztyn i Concordia Elbląg.

Ogólnie w 2026 roku kibice zobaczą trzy pierwsze etapy pucharowej rywalizacji. Po inauguracyjnej fazie odbędzie się II runda (12 sierpnia), natomiast 16 września zaplanowano mecze 1/16 finału. Na kolejne rozstrzygnięcia i decydującą walkę o wojewódzkie trofeum trzeba będzie poczekać już do 2027 roku.

Ciekawy wątek wokół Olimpii II

Rezerwy Olimpii Elbląg rozpoczną pucharową drogę od wyjazdowego meczu z Dębem Kadyny. Kilkanaście dni temu trenerem gospodarzy został Łukasz Budziwojski, który jeszcze niedawno prowadził rocznik 2012 w Akademii Olimpii i wywalczył z nim awans do Centralnej Ligi Juniorów U-15 (więcej: tutaj). Teraz po raz pierwszy stanie naprzeciw Olimpii, w którym przez ostatnie lata był związany.

Zmiany zachodzą również w strukturach Akademii. Funkcję dyrektora objął Sebastian Wojtowicz, trener z licencją UEFA A i doświadczeniem zdobywanym m.in. w Gromie Nowy Staw oraz Olimpii Grudziądz, gdzie łączył pracę szkoleniową z zadaniami organizacyjnymi. W Elblągu będzie odpowiadał za dalszy rozwój Akademii i przygotowanie młodych zawodników do seniorskiej piłki. W najbliższym czasie klub ma również przedstawić nazwiska doświadczonych piłkarzy, którzy dołączą do struktur Akademii, a jednocześnie będą występować w zespole rezerw. Ich rolą będzie nie tylko wzmocnienie drużyny, ale także wspieranie młodszych kolegów na boisku. Mają stać się naturalnym przedłużeniem sztabu szkoleniowego i boiskowymi mentorami. Taki model od lat z powodzeniem funkcjonuje w czołowych akademiach w Polsce, gdzie obecność bardziej doświadczonych zawodników pomaga w odnalezieniu się w seniorskiej piłce.

Concordia II zagra z przedstawicielem B-klasy

Pierwszy pucharowy krok juniorzy Concordii II postawią przed własną publicznością. Zespół prowadzony przez Mateusza Włodarczyka zmierzy się z Granicą Bezledy, która od sezonu 2026/27 będzie występować w B-klasie.

Pierwsza drużyna Concordii przechodzi natomiast letnią przebudowę. Klub pożegnał m.in. Joao Augusto (Olimpia Elbląg), Łukasza Makarskiego (Stomil Olsztyn), Bartosza Danowskiego (Sokół Ostróda), Gracjana Szpuchę, Sebastiana Bigasa, Adiela i Michała Błaszczyka. Z kolei w drużynie pozostali: Radosław Bukacki, Sebastian Tomczuk, Kacper Filipczyk, Szymon Drewek, Adam Cenkner, Remigiusz Lipowski, Kordian Stolarowicz, Szymon Pleśniewicz, Aleks Łęcki, Maciej Kaczorowski, Sergiy Mashtalir oraz Kacper Więsik. Trener Marcin Szweda przygląda się również licznym testowanym zawodnikom, a klub zapowiada ruchy kadrowe. Pierwszy zespół zdążył rozegrać także jeden sparing, w którym pokonali GKS Wikielec 5:2.

Pary I rundy (mecze 25-26 lipca):

Dąb Kadyny - Olimpia II Elbląg

Concordia II Elbląg - Granica Bezledy

Olimpia Elbląg i Concordia Elbląg rozpoczną rywalizację od II rundy. Wszystkie pary I rundy na wmzpn.pl.